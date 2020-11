¿Es posible un 'The crown' con la familia real española?

Desde su estreno en Netflix en el 2016, la serie 'The crown' es la representación máxima de la 'royal fascination', esa irresistible atracción por la historia y los devaneos de la familia real británica. Extraordinario retrato de la vida de la reina Isabel II desde su boda en 1947 con Felipe de Edimburgo hasta los inicios del siglo XXI, la serie creada por Peter Morgan ha recibido la reverencia de la crítica y el público, entregados a su excelencia general, desde la riqueza de su dramaturgia a la opulencia de su producción. Es cierto que la serie adolece, según sus críticos, de ciertas desviaciones de la historia documentada, en especial en esta cuarta temporada centrada en la relación entre el príncipe Carlos y Diana de Gales. Pero más allá de las necesarias licencias dramáticas de lo que no deja de ser una ficción basada en hechos reales, 'The crown' es una serie deslumbrante que nos obliga a formular la gran pregunta: ¿sería posible hacer algo parecido sobre la familia real española con el emérito Juan Carlos como hilo conductor?

"Los interiores de nuestra familia real darían para varias temporadas", asegura Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', quien, sin embargo, advierte de la diferencia de carisma y popularidad entre los protagonistas de la historia británica y la española: "Personajes como Isabel II, Churchill, Diana de Gales o Margaret Thatcher son iconos universales del siglo XX que ayudan a que la serie funcione tan bien en cualquier parte del mundo". En opinión de Pliego, "la historia reciente de España ha interesado más bien poco fuera de nuestras fronteras, por lo que me imagino esa hipotética 'La corona' menos como una ficción histórica y más como un relato de intrigas palaciegas, adulterio y corrupción".



Más 'La favorita' que 'The crown'

Efectivamente, ingredientes sabrosos los hay para hacer de una serie sobre la corona real española algo más cercano a 'La favorita' de Yorgos Lanthimos -ese subversivo retrato de la vida palaciega en la corte de la reina Ana Estuardo de Inglaterra- que a la sofisticada serie de Netflix. Un monarca a la fuga tras una imparable sucesión de escándalos de corrupción; una abdicación exprés tras una catastrófica cacería en Botswana; una amante recompensada con 65 millones de euros procedentes de cuentas opacas; un yerno entre rejas por malversación, delitos fiscales y tráfico de influencias... Pura crema de langosta para una intriga palaciega apasionante, salpimentada con detalles de menor gravedad, pero no menos sabrosos, como una reina plebeya enfrentada en público a su suegra, la consorte; o un sobrino calavera capaz de dispararse un tiro al pie mientras caza con su padre.

"Lo vivido en la corona real española supera cualquier 'The crown', asegura la escritora y periodista Pilar Eyre, autora de excelentes aproximaciones a la monarquía en libros como 'La soledad de la reina' y el recién publicado 'Yo, el rey'. Eyre afirma que ha habido numerosos intentos de "hacer un 'The crown' a la española", pero jamás se han podido materializar: "Cada mes, más o menos, se ponen en contacto conmigo productoras independientes que dicen mantener contactos con plataformas para pedirme consejo o que intervenga de alguna manera. Al final dejan de llamarme y el proyecto se desvanece".

¿Y cuál cree que es la razón de que el interés quede en nada? "No lo sé, pero no es difícil adivinarlos: todavía no se puede enseñar la vida de Juan Carlos en toda su crudeza. Nadie está dispuesto a asumir los riesgos", remata Eyre. En ese sentido, Luis Pliego considera que, con el debate abierto en España sobre el presente y el futuro de la monarquía, "sería complicado que alguien financiara una serie tan cara como 'The crown' con la familia Borbón". Cada temporada de 'The crown' cuenta con monstruoso presupuesto de 130 millones de dólares. Es la serie más cara de la historia.



Acercamientos cortesanos, por ahora

El grueso de ficciones que hasta ahora se han acercado a la figura de Juan Carlos u otros familiares han sido reblandecidos retratos de línea blanca. Es el caso de las miniseries 'Felipe y Letizia' (Telecinco, 2010) y 'El Rey' (Telecinco, 2014) o los telefilmes 'Sofía' (Antena 3, 2011) y 'Alfonso, el príncipe maldito' (Telecinco, 2010), dedicado al primo de Juan Carlos, el malogrado Duque de Cádiz. Por no hablar, esto en clave de ficción, de 'Leonor. El futuro de la monarquía renovada', documental producido por la revista 'Hola!' y estrenado a principios de mes en Prime Video. "Siempre ha sido un acercamiento muy cortesano, intentado evitar cualquier polémica y cualquier queja por parte de la familia real. En todos esos casos, el resultado era tan cándido que rozaba la parodia. A medio camino entre un gag de 'Polònia' y una película de Marisol", afirma Pliego.

"En España todavía no es posible hacer una ficción crítica con la monarquía en ninguna televisión", reconoce Alberto San Juan, autor y director de la obra de teatro 'El rey' -y de su posterior adaptación cinematográfica-, un demoledor retrato del emérito y del controvertido papel que jugó en la Transición. "La monarquía es la clave de bóveda de un sistema estructuralmente atravesado por la corrupción, del que han participado en los últimos 40 años el PSOE, el PP y muchas de las empresas del Ibex 35. Estos grupos ejercen su poder en todos los ámbitos; también sobre las distintas cadenas o plataformas de televisión. Eso impone, por tanto, límites a la libertad creativa e informativa", destaca San Juan.

En cualquier caso, el actor y director madrileño confía en que tarde o temprano la situación acabará cambiando: "Ahora es imposible, pero creo que ese día llegará. No puede haber temas intocables en el debate público", aventura San Juan, quien afirma no haber tenido "ningún problema" para llevar a cabo su contestataria obra de teatro-película: "Hace 20 años no habría sido posible, quizá. Pero hay que tener que cuenta, también, que su difusión fue más bien marginal".



'Podcasts' y documentales

Operando no desde lo marginal, pero sí desde ciertas márgenes alejadas del 'mainstream', el podcast 'XRey' ha sido una de las sensaciones durante estos meses de pandemia. Escrito y dirigido por los periodistas Álvaro de Cózar y Eva Lamarca, el podcast de Spotify, de 10 episodios, es una exhaustiva (y adictiva) radiografía de Juan Carlos, con la participación de una cuarentena de testimonios entre 'fontaneros', historiadores y políticos. Una apasionante investigación sonora que la productora Wekeend Studio (responsable de la serie 'Hache' para Netflix) tiene previsto convertir en prometedora serie de televisión, según informó el portal especializado 'Deadline'.

Habrá que ver la dirección que toma 'Una familia real', serie documental sobre la casa real española puesta en marcha por Newtral, la productora de la periodista Ana Pastor, y el estudio mexicano-angelino Exile Content. Según explicó la propia Pastor en la presentación del proyecto el pasado mes de marzo, no faltarán "los escándalos, la relación entre los distintos miembros de la monarquía y el papel que han jugado en el tablero político dentro y fuera de España". Prometedor.