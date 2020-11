¿Agendas diseñadas por Ailanto, Custo Barcelona, Jorge Vázquez, Juan Vidal y The 2nd Skin? Sí, y te la regalamos en el número de diciembre de Woman

Falta un mes exacto para Navidad y en Woman hemos adeltando los regalos. Sí, así como lo lees. En esta edición de diciembre de nuestra revista no solo encontrarás los mejores contenidos de moda, tendencias y estilo de vida, también podrás hacerte con la agenda más bonita del 2021.



Este año hemos querido celebrar a la moda espoñola y por eso reúnimos a cinco importantes diseñadores como: Ailanto, Custo Barcelona, Jorge Vázquez, Juan Vidal y The 2nd Skin, para que fueran ellos los responsables de crear esta agenda exclusiva que te acompañará todo el 2021. ¿Lo mejor además de su diseño? Es que tiene el tamaño ideal para que la lleves a todas partes y se vuelva tu compañera más fiel.



Si aún no tienes la tuya ¿a qué esperar para ir a tu kiosko más cercano? Y es que no solo te regalamos esta estupenda agenda, tenemos también otra sorpresa para ti: un labial ideal de Salerm Cosmetics. Sí, lo sabemos ¡venimos cargaditas de regalos!



En este nuevo número de Woman encontrarás todo lo que necesitas saber de cara a la Navidad desde ideas para dar los regalos más originales, hasta looks y consejos de belleza para triunfar en las fiestas y como no, también ideas de planes para unas fiestas diferentes. Además, Tamara Falcó habla sobre el año que le cambió la vida y su fe en un futuro mejor.





"Y llegó el número de diciembre, y con él el cierre de un intenso año. Damos paso a fechas especiales, unas fiestas diferentes que trataremos de llenar de instantes inolvidables.lo que nos hace mirar hacía delante con esperanza. Todo ello con la modelo Egle Jezepcikaite en portada."