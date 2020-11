Muere una niña de cinco años 15 horas después de dar positivo en Covid

Una niña de tan sólo cinco años ha muerto recientemente en la ciudad estadounidense de Amarillo, en Texas, 15 horas después de dar positivo en coronavirus, según informó la NBC.

Los padres aseguraron que el personal médico del hospital al que acudieron con su hija enferma les dijo que "no se preocupasen" porque la Covid "no afecta a los niños" y que su hija estaría bien "en menos de 24 horas".

La menor no mostraba los síntomas "comunes" de la COVID-19 como tos o fiebre, pero su estado de salud empeoraba rápidamente. A pesar de ello y de haber dado positivo en el test, el personal sanitario decidió no ingresarla.

El estado de salud de la menor empeoró, una vez en casa, continuó debilitándose. Los padres llamaron a una ambulancia en respuesta. Según indicaron le fallaba la respiración. Murió poco después. "El médico nos dijo que nuestra hija estaría bien, pero ni siquiera cumplió veinticuatro horas. Murió en las próximas quince horas ", ha asegurado el padre.

La madre de la pequeña ha escrito en un reciente post de Instagram un mensaje de despedida: "Mi dulce amor, ¿cómo se supone que voy a continuar? Por favor Tagan, mi corazón está tan destrozado que no sé si algún día seré capaz de recuperarme. ¿Cómo se supone que voy a dormir ahora por las noches? Todo lo que puedo oír es 'mami, ¿puedo acostarme a tu lado?'. ¿Cómo podré continuar sin estas palabras cada noche? Estoy muy perdida, mi amor, todavía me cuestiono las acciones de Dios. ¿Cómo ha podido salvarme hace una semana y ahora hacerme esto? Ojalá me hubiese llevado a mí", escribe.