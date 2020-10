La misteriosa "abuela de la curva" de Vigo

Una anciana vestida de negro que camina muy lentamente por el arcén. Y sin rostro. Es la fantasmagórica visión que ha dejado sin palabras y con el miedo en el cuerpo a varios conductores que circulaban entre Ponte Caldelas y Soutomaior.



Estos extraños episodios centraron uno de los últimos reportajes del programa Cuarto Milenio. Un equipo de "la nave del misterio" se desplazó hasta Silvoso donde recabó el testimonio de varios vecinos que aseguran haberse cruzado con una anciana que camina muy despacio por el arcén de la carretera. Coinciden en que la aparición se produce con lluvia y de noche. Relatan haber parado para ayudar a la mujer, que se esvanece delante delante sus ojos sin que llegasen a verle la cara. Solo una silueta, encorvada y oscura, grabada en sus recuerdos.



La "leyenda" de la anciana sin rostro era conocida en Ponte Caldelas, pero también silenciada. El equipo de Iker Jiménez recabó estos testimonios después de que un exguardia civil acudiese al programa para contar el extraño encuentro. A Eduardo Sánchez le tocaba patrullar una noche de invierno, con fuerte temporal, de 2013. Circulaban por la PO-244 cuando él y su compañero vislumbraron a una mujer mayor caminando por el arcén y sin paraguas. Eran sobre las 3 de la mañana.





Gracias al testimonio de Eduardo Sánchez, nuevos testigos se han atrevido a relatar casos similares en la misma carretera #CuartoMilenio pic.twitter.com/A74pCoNb2K — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 4, 2020

Pensaron que se trataba de una persona desorientada por lo que inmediatamente dieron la vuelta para socorrerla. Sin embargo, no hallaron ni rastro de ella. Sospechando que podría haberse caído, buscaron por los desmontes de la carretera, incluso en sentido contrario, sin resultado. "Nos quedamos estupefactos", describe Sánchez al programa de misterio.Al día siguiente fueron por las parroquias del entorno para inquirir a los vecinos sobre la posible desaparición de alguna anciana, o si sabían de alguna que viviese sola. Las respuestas negativas descartaron sus hipótesis. "No encontramos ninguna explicación lógica ni racional", sentencia.Eduardo Sánchez decidió aparcar el inquitante suceso en su memoria, hasta que el pasado año lo comentó con un amigo y descubrió que no había sido el único en cruzarse con la misteriosa señora. Así, el exguardia civil acompañó al equipo de Cuarto Milenio en su búsqueda de nuevos testimonios.Un joven que aseguró haber visto a una mujer mayor sentada en un cruceiro en el núcleo de Silvoso pero cuando se giró, la visión se esvaneció.Otra vecina narra que en junio de 2019 se cruzó con la anciana en la PO-244, de hecho pasó tan cerca de su coche que creyó haberla atropellado. Sin embargo, en cuanto bajó del coche descubrió para su asombro que no había nadie.Otros dos hombres explican que tras ver a la anciana caminando sola y de noche, dieron vuelta para auxiliarla. Uno de ellos cuenta que en cuanto estuvo frente a ella y puso las luces largas vio su silueta pero ningún rostro. "Tira, tira", le gritó uno de sus acompañantes, presa del pánico. Sin embargo, el conductor se empeñó regresar. Allí ya no había nadie.Otro joven explica que tras toparse con la anciana también retrocedió en su ayuda, pues llovía con fuerza. Abandonó su coche e incluso la buscó por las cunetas sin éxito. "No encontré a la señora, pero la vi perfectamente. Aunque no tengo una imagen de su cara", aseguró al programa de Iker Jiménez.