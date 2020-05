Chicote, indignado con la ministra Ribera: "Me pareció muy insultante"

Alberto Chicote está muy indignado con los comentarios que han salido al respecto sobre si el sector de la hostelería se ha negado a abrir ante la situación actual de la crisis del coronavirus. Él es un referente público al que vemos en televisión pero son muchos compañeros que no ven nada claro el abrir por muchas ganas que tengan y han llegado a firmar un comunicado más de 130 hosteleros de distintas provincias.

Chicote no ha dudado en hablar para la cadena en la que trabaja, y en declaraciones a 'Espejo Público', sobre la vuelta advierte: "El como es muy importante".

Chicote no entiende las declaraciones de la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera y se quedaba sorprendido: "No es cierto que no estábamos dispuestos a abrir... Pero el otro día las palabras de la ministra en las que venía a decir 'el que no se sienta cómodo que no abra' me pareció muy insultante, porque si no lo hacemos con cabeza al cien por cien miles de puestos de trabajo se irían al traste", advierte.

Para la hostelería lo más importante es mantener un gran cuidado para evitar el contagio entre clientes y entre clientes y personal: "Habrá que preservar las normas de seguridad".

Chicote no sabe si puede o no puede abrir y que, como él depende del espacio: "Habrá gente que pueda porque tenían las mesas a cuatro metros, pero yo que las tengo muy pegaditas y solo puedo abrir a un 20 por ciento... a lo mejor no puede ser" porque las consecuencias pueden ser devastadoras para muchos negocios: "Las pérdidas pueden ser terribles".

Chicote representa la opinión de muchos más hosteleros. Como él, muchos hosteleros reivindican medidas en las que no se han pensado tras la comparecencia del Presidente del Gobierno de 28 de abril de 2020. Los empresarios que firmaban este comunicado quieren poner de manifiesto su más profundo malestar con las medidas anunciadas por el ejecutivo, entre los que se encuentra su portavoz, Alex Pérez, perteneciente al grupo El Escondite -que cuenta con restaurantes como El Escondite de Villanueva (Villanueva, 26), Lady Madonna (Orellana, 6), Bárbara Ann (Santa Teresa, 8) y Café Comercial Original y Castizo (Glorieta de Bilbao, 7):

"En primer lugar, queremos poner de relieve que de los 130 hosteleros que firman este comunicado (representando a más de 370 locales de negocio y empleando a más de 3.129 trabajadores) ninguno ha sido consultado acerca de su opinión respecto de la pertinencia de las medidas propuestas. Consideramos que en un sector tan debilitado como el nuestro, es imprescindible que la administración escuche nuestras propuestas para poder tomar decisiones sensatas y razonables que contribuyan a crear un clima de confianza que logre la reactivación del sector.

Queremos incidir en que el cierre de la hostelería por efectos del COVID-19 nos afectatodos por igual pero va a ser especialmente agresivo con aquellos que menos músculofinanciero tienen: establecimientos pequeños, con escasa solvencia, con dependencia de la rotación más que de los márgenes: locales de superficie escasa, de alquiler y con necesidad de gran afluencia para obtener beneficios.

La reducción de aforo o las inversiones de las que se habla y que en tantos casos parecen ridículas -toma de temperatura, túnel de desinfectado, mamparas- suponen condicionantes que bien en el lucro cesante -limitación del aforo- o en los costes quesuponen; generarán una importante merma en la rentabilidad de los negocios cuando nola desaparición de muchos al no soportar la caída del rendimiento. O una inflexión fuerte en los precios.

A continuación, y en aras de paliar los efectos mencionados en el apartado anterior, los firmantes de este comunicado requieren al Gobierno para que se pronuncie respecto de la moratoria de los alquileres de local de negocio y que permita:

Que los hosteleros sean reintegrados por la totalidad de los alquileres abonados a partir de la adopción del Estado de Alarma o que, subsidiariamente, en caso de que haya hosteleros que todavía no hubieran abonado estas cantidades se les declare exentos de cumplir tal obligación.

Que la exención del pago de los alquileres se prolongue hasta la reapertura de los locales de negocio, aún cuando esta se produzca en una fecha posterior a la del final del Estado de Alarma.

En ocasiones extraordinarias devienen circunstancias que hacen que a una delas partes le sea especialmente oneroso el cumplimiento de su deber, desapareciendo odifuminándose la base objetiva y causal que dio en su día origen a la relacióncontractual. Es entonces cuando la afectada puede solicitar la aplicación de la cláusula **rebus sic stantibus** o **estando así las cosas**: es decir, cumplo mi obligación pactada mientras que las condiciones que dieron lugar al negocio jurídico -por ejemplo, a firmar un contrato de arrendamiento- no se alteren de manera excepcional y extraordinaria.

La pandemia es una circunstancia sobrevenida, externa e imprevisible y supone por símisma una alteración de las obligaciones contractuales que no tiene por qué ser soportada por una sola de las partes; de lo contrario, se rompería el equilibrio contractual que la norma persigue.

Por todo lo anterior proponemos que el gobierno favorezca que los arrendatarios delocales de negocio puedan proponer al arrendador una revisión de las condiciones mientras dure o haya durado la situación excepcional que se deriva de la declaración del Estado de Alarma. Y que esto se puede extender no solo al arrendador de los locales sino también a otros proveedores y suministradores.

Por otro lado también pedimos que los ayuntamientos contribuyan a paliar la crisis quevive nuestro sector y que preparen baterías de medidas de carácter fiscal de carácter inmediato (como exención de tasas, IBI, ayudas directas al pago de alquiler*) y que trabajen para impedir la destrucción del tejido productivo.

Además, también demandamos que el gobierno nos garantice la posibilidad de continuar en las condiciones que garantiza la figura jurídica del **Expediente de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor** hasta que nuestro sector de señales de recuperación en el corto y medio plazo.Por último, exigimos al gobierno que garantice y facilite la realización de tests de diagnóstico a todos los profesionales de este sector. Consideramos que la reincorporación de cientos de miles de profesionales del sector servicios a sus puestos de trabajo puede suponer un riesgo para la salud pública si antes no se asegura que dicha incorporación se realiza en condiciones óptimas de seguridad e higiene.

La Hostelería Española retomará su actividad cuando el Gobierno pueda asegurar quela reapertura no conllevará ningún riesgo añadido que contribuya a fomentar un rebrote del virus COVID-19. Aunque somos conscientes de la terrible situación que vive nuestrosector; Consideramos que sería imperdonable que el recobro de la "normalidad" tuviese como consecuencia un impacto negativo en la salud de nuestros trabajadores o denuestros clientes.

En definitiva es evidente que la hostelería española no puede abrir en las condiciones que propone el gobierno y por ello queremos dejar claro que los hosteleros no abriremosnuestros locales de negocio hasta que las medidas que se adopten sean sensatas, razonables y eficientes, y por ende, contribuyan a la reconstrucción de un sector que aporta más del 7% del PIB de nuestro país.

Esperamos que la falta de consideración que ha mostrado el gobierno respecto denuestra opinión sea enmendada en los próximos días pero hasta entonces queremos dejar claro que la hostelería española permanecerá cerrada".