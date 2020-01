El vídeo de Rosalía tirando billetes a strippers que enciende las redes

Un vídeo de Rosalía, Dua Lipa, Lizzo y el rapero Lil Nas X celebrando después de los Grammy se ha viralizado durante la madrugada de este miércoles y ha encendido internet con una batalla de ideas sobre feminismo y la autenticidad de las artistas que dicen ser imagen del empoderamiento de la mujer.



En las imágenes se ve cómo los artistas pasaron las primeras horas del lunes en un club privado de 'strippers', a las que aparentemente muy divertidos les lanzaban billetes de dólares.



Aunque la mayoría en Twitter se ha sumado a la etiqueta #DuaLipasIsOverParty (La fiesta de despedida de Dua Lipa), entre los hispano el énfasis se ha puesto en el comportamiento de Rosalía. Y es que muchos fans lo consideran una fuerte contradicción con los valores feministas que la artista catalana ha tomado de estandarte.





y no nos olvidemos de lizzo y lil nas, fua loco yo pense que este pibe era un amor pero termino siendo un machito mas y non pongan como excusa que es gay porque no tiene nada que ver y me chupa tres huevos que lo sea



"Dua Lipa, con sus canciones sobre el empoderamiento de la mujer y el salir de relaciones tóxicas. Rosalía, con sus canciones sobre el abuso sexual. Y ambas lanzando billetes a una trabajadora sexual, promoviendo la cultura de la prostitución y trata de mujeres. Trá trá, feminismo", escribió una usuaria que se identifica como Sabeka."Feminismo sí, pero pasándose por el forro la lucha de clases y la explotación de las mujeres. New Rules, le dicen", continuó."Rosalía sube fotos con abrigos hechos de piel de animal, utiliza aviones privados que contaminan el planeta, se junta con otros ricos con una ideología igual o más repugnante que la de Vox y ahora se difunde un video en un prostíbulo tirando billetes, pero aplausos a la Rosalía", escribió Culturax.Otros, como Cynnderela, subrayaron que "Dua Lipa y Rosalía fueron a un strip club legal, en el que las bailarinas están por su elección. Acuérdense que podemos ser lo que queramos y que de eso se trata el feminismo. No de hacer a las mujeres como a ti te parece".Tanto a Dua Lupa como a Rosalía las han llamado "hipócritas", "falsas", "productos vacíos" y mucho más. Pero sus fans han respondido con furia acusando a todos los que las han criticado de "envidiosos".Otros ha afirmado que era una fiesta organizada por Lizzo y que las bailarinas eran amigas de la artista. Ninguno de los que se ven en el vídeo han respondido a la polémica o aclarado dónde estaban y qué estaba pasando.La mayor sorpresa la expresaron los que notaron que no había críticas al rapero Lil Nas X.