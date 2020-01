La Conferencia Episcopal enseña a las parejas cómo ser buenos novios

Un manual para saber ser novios. Eso es lo que la Conferencia Episcopal Española ha presentado para ayudar a las parejas a encontrar su camino. Así, ha publicado 'Juntos en camino, +Q2', un manual con el que pretende preparar y ayudar a los jóvenes en pareja hacia la vocación matrimonial.

En este curso de 12 temas se tratan diversos aspectos. Entre ellos las fases del amor y "cómo amar bien", entre cuyos consejos incluye no gritar a la pareja, salvo que sea para avisarla de un peligro. La Conferencia Episcopal razona también por qué evitar las relaciones sexuales durante el noviazgo beneficia a la pareja, así como el carácter nocivo de la pornografía, que en su opinión debería ser perseguida por las autoridades civiles.

En el curso para novios de la Conferencia Episcopal promueve una visión complementaria del amor, es decir "las diferencias entre las personas obedecen al plan de Dios que quiere que nos necesitemos los unos a los otros".

Los materiales del curso también ofrecen un listado de los temas más habituales sobre los que suelen discutir las parejas, según "varias investigaciones internacionales". Incluso añaden que "en la relación no es que la mujer sea rencorosa por acordarse de sucesos malos o el hombre dejado por no recordar ciertos aspectos que ella sí recuerda, sino que uno tiene una capacidad para olvidar más fácilmente".

Otro de los apartados que se pueden encontrar en el curso es la sexualidad. La Conferencia Episcopal explica que se aprecia un mayor deseo o pensamientos recurrentes sobre sexo en los hombres porque el área encargada de pensar en ello es 2,5 veces más grande en ellos que en las mujeres.

Se trata de un curso voluntario, que no es necesario para poder contraer matrimonio por la Iglesia, aunque desde la Conferencia Episcopal lo recomiendan, ya que "un curso de 20 horas como el prematrimonial no prepara a las parejas". "Muchas veces se planifica la boda, pero no el matrimonio. Por eso, este itinerario es una herramienta muy valiosa para poder preparar con tiempo y dedicación, no una celebración, sino toda una vocación", señalan.

Desde la Iglesia apuntan que este curso ofrece acompañamiento durante todo el noviazgo, aunque el material prevé acabar de formar a la pareja a los dos o tres años, y destacan que "el éxito de cualquier proyecto depende del tiempo dedicado a clarificar sus objetivos, de su buena preparación, de la experiencia adquirida, y de los medios empleados para lograr los fines".