Rubalcaba, Margarita Salas... y otros personajes que dijeron adiós en el año 2019

Los actores Luke Perry y Arturo Fernández o los cantantes Marie Frediksson, del dúo sueco Roxette, y Camilo Sesto, son algunos de los artistas y personas del mundo de la cultura que han fallecido a lo largo del año 2019.

En enero, el diseñador cordobés Elio Berhanyer fallecía en Madrid a los 89 años. Berhanyer fue uno de los modistos españoles con más prestigio internacional y vistió a la alta sociedad española y celebridades, entre ellas, la Reina Sofía y Ava Gadner, si bien en 2010 se vio obligado a cerrar su taller de alta costura de Madrid y la tienda de la marca situada en la calle Lagasca, como consecuencia de la crisis económica.

Luke Perry, conocido por interpretar a Dylan en la mítica serie 'Sensación de vivir', falleció a principios del mes de febrero como consecuencia de un derrame cerebral que sufrió previamente. Además de 'Sensación de vivir', Perry también trabajó en películas como la cinta original de 'Buffy, la cazavampiros' (1992) '8 segundos' (1994) y 'El quinto elemento' (1997).

También este mismo mes fallecía el diseñador alemán Karl Lagerfeld, considerado una de las figuras más importantes en el mundo de la moda y donde permaneció en la cima durante más de medio siglo. Sus trajes oscuros deportivos, su pelo blanco y recogido en cola de caballo, junto con sus gafas de sol teñidas, le hicieron reconocible al instante en los últimos años. El diseñador alemán fue conocido por su asociación con Chanel de Francia, que data de 1983.

En febrero moría Albert Finney, actor británico nominado al Oscar en cinco ocasiones, a los 82 años tras sufrir una breve enfermedad. El actor británico contaba entre sus trabajos con títulos como 'Tom Jones' (1963), 'Asesinato en el Orient Express' (1974), 'La sombra del actor' (1983), 'Erin Brockovich' (2000), 'Big Fish' (2003) o 'Skyfall' (2012).

En marzo, se encontraba el cuerpo sin vida de Keith Flint, icónico cantante de The Prodigy. Flint formó parte importante de la música electrónica de los noventa, pues The Prodigy consiguieron romper las barreras del género y llegar a todos los públicos como pioneros del 'big beat', gracias a sus melodías pegadizas sobre bases pesadas y apabullantes ('Smack my bucth up', 'Breathe', 'Voodoo people').

Este mismo mes, la actriz y modelo Paloma Cela fallecía a los 76 años de edad, tras una carrera artística de más de 50 años y en la que participó en numerosas películas y series, como la cinta italiana 'Tepepa: Viva la revolución' o las españolas 'Del amor y otras soledades', 'Manuela' o su última aparición en 'Casi inocentes', del año 2012.

En julio fallecía el actor Eduardo Gómez, conocido por sus personajes en series de televisión como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina', ha fallecido en Madrid a los 68 años de edad. El intérprete padecía cáncer de garganta. Este mismo mes también se conocía la muerte del actor asturiano Arturo Fernández a los 90 años de edad, quien construyó una carrera de cerca de 70 años con un personaje a medida, el de galán, y títulos como 'La casa de los líos' o 'Truhanes'.



Hauer y Sesto

Además, también durante esos días de verano, el actor holandés Rutger Hauer, mundialmente conocido por su papel de replicante en 'Blade Runner', moría a los 75 años tras una breve enfermedad. El intérprete alcanzó su máximo prestigio interpretando al asesino Roy Batty en la película 'Blade Runner' (1982) y para el recuerdo quedará la frase 'Yo he visto cosas que vosotros no creeríais...' con la que arrancaba el monólogo final en la que sin duda alguna es la secuencia más recordada de la película de Ridley Scott. A modo de anécdota, la muerte de Hauer se produjo en el mismo año que su personaje del film.

En agosto decía adiós la vocalista original del grupo Los Fresones Rebeldes, Inés Bayo, a los 45 años -quien, a pesar de abandonar el grupo en 1998, había seguido ligada con participación en canciones sueltas-. También la actriz Encarna Paso, que participó en la película ganadora de un Oscar 'Volver a empezar', fallecía a la edad de 88 años. Paso consolidó su carrera en el teatro, si bien también participó en títulos emblemáticos de la cinematografía española como la citada 'Volver a empezar' con José Luis Garci; 'La colmena', de Mario Camus; 'Demonios en el jardín' de Manuel Gutiérrez Aragón o 'El bosque animado', de José Luis Cuerda.

En septiembre, miles de personas acudían a la capilla ardiente de Camilo Sesto, instalada en la sede de la SGAE en Madrid. El autor de 'Perdóname' fallecía un 8 de septiembre, a los 72 años, por una parada cardiorrespiratoria. A pesar de que el artista ya estaba retirado de la vida pública en los últimos años, precisamente por sus problemas de salud, dejaba de legado una prolífica lista de grandes éxitos (Vivir así es morir de amor', 'El amor de mi vida').



Balaguer y Salas

En el mes de mayo, el exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba también decía adiós. El exvicepresidente fallecía a los 67 años a causa de un ictus. El mundo de la política se volcaba de lleno en su funeral y capilla ardiente.

Octubre trajo la noticia de la muerte de la bailarina cubana Alicia Alonso, fallecida a los 98 años de edad. Alonso, 'prima ballerina assoluta' y directora general del Ballet Nacional de Cuba, recibió a lo largo de su carrera numerosos reconocimientos como la Orden Isabel la Católica, que adjudica el Rey de España o la Orden de las Artes y Las Letras de la República Francesa y en 2017 recibió el título de Embajadora Mundial de la Danza otorgado por la UNESCO.

En noviembre, se conocía que había muerto la actriz Asunción Balaguer, quien tras unos prometedores inicios, durante más de su medio siglo de matrimonio con Paco Rabal relegó en parte su faceta interpretativa hasta que enviudó, a los 75 años, y decidió retomar la vida artística. Entre 2010 y 2013 obtuvo cuatro premios consecutivos de la Unión de Actores. Además, en 2012, la revista Teleprograma distinguió toda una vida de dedicación al oficio con el TP de Oro y un año después recogería el Premio Max a la actriz de reparto por el musical Follies.

También la bioquímica española Margarita Salas fallecía a los 80 años de edad como consecuencia de una parada cardiaca. A su larga carrera científica, se añadió su representación en diversas Reales Academias como la de la RAE, donde en 2001 fue elegida y tomó posesión en 2003.

En diciembre, Marie Fredriksson, la vocalista del grupo musical Roxette, fallecía a los 61 años de edad. La cantante llevaba años luchando contra un tumor cerebral que le fue diagnosticado en 2002. Fredriksson se sometió a una cirugía para extirpar el tumor y fue tratatada durante meses con quimioterapia y radioterapia --le dejó sin visión en un ojo y con audición limitada--. 'It Must Have Been Love', el tema central de la película 'Pretty Woman' es posiblemente su canción más conocida junto a temas como 'Listen To Your Heart', 'The Look', 'Spending My Time' o 'Sleeping in My Car'.

Este mismo mes también decía adiós el cantautor Patxi Andión, muerto en un accidente de tráfico en la provincia de Soria. Tenía 72 años y con 'La hora del lobicán', su último álbum, había conmemorado los cincuenta años de carrera musical, con una época de mayor popularidad durante los setenta y los ochenta.