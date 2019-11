Late Motiv: la primera medida de Vox en Murcia será imponer el castellano en las aulas

El humorista murciano Miguel Maldonado estuvo ayer en Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente, analizando el resultado de las elecciones del pasado 10 de noviembre en las que la Región fue protagonista por ser la única autonomía en la que ganó Vox.



Maldonado explica que ha recibido llamadas diciéndole que en lugar de 'Murcia, how beautiful you are', el eslogan de la capital debería ser 'Murcia, how facha you are'.



El humorista aprovechó la ocasión para recordar que Murcia es el lugar en el que "se paró el AVE comiendo pipas de forma desafiante", por lo que da a entender que puede detener el avance de la ultraderecha.







La primera medida que tomará VOX en Murcia será imponer el castellano en las aulas. pic.twitter.com/efG3rGykN5 — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) 15 de noviembre de 2019

Además, bromearon durante el programa con la primera medida que tomaría Vox en la Región: