La crema de cacahuete saludable de la que todo el mundo habla y conseguirla es misión imposible

Carlos Ríos lo ha vuelto a hacer. El nutricionista que ha creado el movimiento "real food" -en este enlace te contamos qué es- ha recomendado un producto en sus redes sociales y se ha agotado. Se trata de la crema de cacahuete de Mercadona, un producto elaborado 100% con cacahuetes, que el nutricionista engloba dentro de los productos saludables. Sus seguidores se esfuerzan por conseguirla, pero sólo unos pocos lo han conseguido. De un lado, están los que siempre se encuentran con que el producto está agotado y, del otro, los que reclaman a Mercadona que la crema de cacahuete natural llegue a sus provincias.





Crema de cacahuete ?? @Mercadona ¿dónde? ¿dónde está que yo la vea? pic.twitter.com/BrVPHJbYU5 — Carlos Ríos (@nutri_rivers) September 24, 2019

¿Por qué esta crema de cacachuete?

¿Es un alimento de consumo diario?

¿Dónde se vende?

Al igual que ocurrió con la crema de cacao que recomienda Carlos Ríos, la crema de cacahuete tiene buenos ingredientes: no contiene aceites vegetales refinados como el aceita de palma y está elaborada con un 100% de frutos secos.Carlos Ríos recomienda un "consumo moderado". Es un alimento con una alta densidad calórica que debe consumirse 2 o 3 veces a la semana, pero siempre bajo esta premisa: "No debes comer más crema de frutos secos que frutos secos enteros".Aunque cremas de cacahuetes elaboradas con ingredientes naturales hay varias y de diferentes marcas, la recomendada por Carlos Ríos es de Mercadona y cuesta tres euros. El problema es que no está en todos los Mercadona. La propia cadena ha informado a través de Twitter en respuesta a los comentarios de muchas personas interesadas que, de momento, sólo está disponible en Comunidad Valenciana, Baleares y las provincias de Teruel o Cuenca.