La entrañable anécdota que Melendi contó "borracho" en su último concierto en Madrid

Melendi fue el sábado una de los invitados estelares en el concierto "Por ellas" organizado por Cadena Cien en Madrid, con motivo del día mundial de lucha contra el cáncer de mama. Y el cantante Melendi, recién casado, no sólo fue generoso en su recital, sino divertido y muy entrañable. Generoso porque a la cita acudió con una canción compuesta expresamente para dar apoyo a las mujeres que sufren cáncer de mama. Un tema que se titula "Por encima de la bruma" y que dedicó a todas las personas que se están enfrentando a dicha enfermedad. También fue entrañable en sus dedicatorias y fue divertido cuando, antes de presentar su canción "La promesa", uno de los éxitos de su carrera musical, quiso contar cómo había surgido dicho tema.

Y para poner al público en situación el cantante asturiano no dudó en simular la conversación que hace años mantuvo con su mejor amigo desde la infancia. Una simulación que incluyó que Melendi hablara y se moviera como un borracho, justo como aseguró que debía de estar aquella noche tanto él como su amigo.

"Déjeme que les cuente una historia muy bonita de cómo nace una canción que probablemente esté en el 'top tres' de las más románticas que he escrito", comentó Melendi al público. El intérprete reconoció que el que tema que sería "La Promesa" surgió "de algo no demasiado romántico". En concreto, añadió, "de ese complejo de machito que tenemos los hombres, que hace que nos cueste mostrar los sentimientos hasta bien entrados los treinta, pero un complejo que perdemos casi siempre cuando estamos borrachos".

Con esa introducción, a continuación Melendi relató cómo "en esa situación me encontré yo con mi mejor amigo, Pablo. A Pablo lo conozco desde que ambos tenemos 3 años". Y para no dejar nada a la imaginación, Melendi puso al público en la situación de quién y cómo es Pablo "Pablo es 140 kilos de Pablo, y 2.10 metros de Pablo, así que la cosa tiene su coña", siguió.

El caso es que la historia que recordó Melendi llevó al público a un escenario postnupcial en Salamanca, hace más de un lustro. "Estábamos en la boda de otro amigo en Salamanca. Pablo, con un corazón enorme, nunca tuvo demasiada suerte en el amor y aquel ambiente era complicado para él. El caso es que a Pablo se le empieazan a aguar los ojos y es entonces cuando me hace la pregunta más extraña del mundo. Va y me pregunta: 'Ramón, en el mundo ¿somos impares?'". Melendi hizo ahí un alto en el relato para asegurar que "todo esto que os cuanto es real, os lo estoy narrando tal como sucedió".

Tras la pregunta del amigo llegó lo que Melendi definió como "la bomba emocional" que encerraba la pregunta". "Me la estaba preparando: Ramón, y si no somos impares, ¿Por qué nadie me compra'". Esa era la inquietud que rondaba a su amigo: la soltería le estaba pasando factura emocional y su emoción le llegó al alma al Melendi amigo. "No sé si por lo muchísimo que quiero a Pablo, o por el alcohol, yo me levanté como un resorte y le dije: 'yo te prometo que de aquí a dos años vas a conocer a la mujer más maravillosa del mundo; yo te prometo que te vas a casar con ella y yo te prometo que iré a vuestra boda y os cantaré la canción más romántica que he escrito'". Para quitarle hierro a todo lo que estaba narrando en el escenario, Melendi reconoció que "bueno, lo recuerdo así, aunque quizá fuera más de otra manera€" y empezó a simular una borrachera de palabras y pasos arrastrados para que nadie perdiera el contexto de que todo aquello iba de una confesión entre amigos pasados de copas.

El final del relato de Melendi fue una bocanda de esperanza para mucho soltero que había en el concierto. En ese final, Melendi contó que "Pablo y Covadonga se casaron en septiembre del 2014 y yo cumplí mi promesa". Entonces comenzaron a sonar los acordes de su tema "La Promesa", que medio estadio de Madrid se conocía lo suficiente como para acompañarle cantando. "Te prometo amor /que solamente yo/ tengo en mi mente pedirte una noche/; porque no necesitaré más/ que un muelle de San Blas / sonando en nuestro coche/. Si me das la oportunidad corazón/ De que nos besemos a solas / Tu vida será una canción 'When a man loves a woman'"/ Porque cuando un hombre ama a una mujer/ Lo sabe desde el momento en que la ve".