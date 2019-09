Un pitbull muere tras salvar a dos niños del ataque de una serpiente de coral

La historia de Zeus, un pitbull de sólo ocho meses del condado de Sumter, en Florida, ha dado la vuelta al mundo por su heroicidad. La mascota de los Richardson se encontraba con los dos niños de la casa en el patio cuando una serpiente de coral apareció en el jardín. Los niños ni se percataron de su presencia, según ha contado el padre en un reportaje para la cadena popular Fox, pero Zeus se abalanzó rápidamente sobre ella.

Pese a que consiguió matarla, en la lucha recibió cuatro mordeduras. La serpiente coral es una de las más venenosas del mundo pero la "extrema rapidez" con la que consiguieron llevar al perro al veterinario le dio a la familia muchas esperanzas de que sobreviviese al ataque, sin embargo no fue así, Zeus murió al día siguiente pese a haber recibido el antídoto debido a los efectos que el veneno había provocado sobre sus órganos vitales.

El matrimonio Richardson ha alabado el comportamiento del perro, no sólo por su sacrificio, si no desde que llegó a su casa, y su padre quiso destacar en varias ocasiones que, pese a haber tenido canes de otras razas, "jamás he conocido a un animal tan leal como Zeus".