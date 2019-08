Así es la técnica del hilo invisible que usan los ladrones

Durante el verano se multiplican los robos en vivienda, aprovechando que no estamos de vacaciones y no hay nadie en casa.



Una de las técnicas más utilizadas en estos meses está siendo la del hilo invisible. Ésta consiste en colocar un hilo en las puertas con el fin de saber si hay alguien dentro de la vivienda. El hilo, hecho de silicona o pegamento, se pone uniendo el marco y la hoja de la puerta de manera que si ésta se abre, el hilo se rompe, señal de que hay alguien, por lo que los ladrones ya saben que no pueden entrar.



Sin embargo, si pasados en unos días el hilo se mantiene tal como lo dejaron, saben que no hay nadie en casa y pueden intentar el robo.





Gracias a la #ColaboraciónCiudadana, se ha establecido un dispositivo que culminó con la detención in fraganti del responsable de varios robos en viviendas de #Huesca mediante la técnica del "hilo invisible".

Si observas una marca de este tipo????091 pic.twitter.com/nnEsP6tbtG — Policía Nacional (@policia) August 26, 2019

Esta técnica y otras similares se realizan con frecuencia. En Huesca, gracias a la colaboración ciudadana, la Policía nacional detuvo a un hombre que intentó llevar a cabo esto.Los agentes recomiendan tener una puerta blindada o con dos puntos de cierre, así comoque dejan los ladrones, especialmente en estas fechas.