Las Noches del Oceanogràfic 2019 arrancan el próximo 12 de julio

Las Noches del Oceanogràfic llegan el 12 de julio y con ellas recorreremos el mundo dentro del icónico submarino amarillo del grupo de Liverpool desde el Oceanogràfic de Valencia.

La protagonista de Las Noches, Nerea, una niña enamorada del mar, nos irá descubriendo un mar sin miedos, ni prejuicios, con fortaleza e ilusión.

Las Noches del Oceanogràfic narran una historia para aprender a "desaprender" lo establecido sobre los tiburones y mandan un mensaje de confianza hacia todas las criaturas que habitan nuestros mares.

Todo ello con las canciones del cuarteto de Liverpool, interpretadas por bailarines de claqué, danza moderna y hip hop, que suman fuerzas con las nadadoras de sincronizada para orquestar un potente espectáculo audiovisual que se prolongará del 12 de julio al 31 de agosto.

Como colofón, la familia de delfines y entrenadores del Oceanogràfic realizará un ejercicio a los sones del ya himno 'All you need is love', transmitiendo así el amor y respeto que comparten entre ellos y el mundo marino.