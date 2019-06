¿Qué tipos de eclipses solares existen?

El próximo martes 2 de julio de 2019 miles de personas serán testigos de un acontecimiento de lo más especial. Las miradas se dirigirán al cielo para contemplar un fenómeno que probablemente no vuelva a ocurrir en el mismo lugar hasta dentro de 200 o 300 años. Hablamos del eclipse solar total, que se podrá contemplar desde el océano Pacífico, Chile y al atardecer, en Argentina y Uruguay. En España no será posible verlo en vivo y en directo, aunque se podrá seguir gracias al trabajo de los astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y del proyecto Stars4all, que retransmitirá el fenómeno desde el Observatorio de Cerro Tololo, en Chile.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa entre el planeta Tierra y el Sol y el diámetro del satélite cubre por completo el de la estrella, haciendo que el día se vuelva oscuro. Muchas personas deciden recorrer grandes distancias para presenciar un acontecimiento astronómico de lo más sorprendente.

Cabe destacar que los eclipses solares no siempre son totales, tal y como lo será el del próximo martes, pero éstos suelen ser los que más sorprenden al público. Cuando ocurre un eclipse de este tipo, desde una franja de la Tierra se observa como la Luna cubre toda la superficie del sol, oscureciendo la región afectada. Fuera de esa banda, en cambio, se observaría el fenómeno como un eclipse parcial, ya que el diámetro del satélite no lograría cubrir por completo el de la estrella. La duración de la fase en la quue no es posible ver el Sol, suele tener una duración que va desde los 2 a los 7,5 minutos.

Además del eclipse solar parcial, en los que la Luna solamente cubre parte del diámetro del Sol, y del solar total, existe un tercer tipo que se conoce como el eclipse solar anular. En este caso, la Luna se encuentra cerca del apogeo y su diámetro angular es menor el de la estrella. Así, en la fase máxima del acontecimiento el satélite es incapaz de cubrir todo el diámetro del Sol y se observa la Luna rodeada por un anillo de luz.

Cada año suceden sin falta dos eclipses de Sol, cerca de los nodos de la órbita lunar, si bien pueden suceder cuatro e incluso cinco eclipses.