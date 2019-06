Amenazas homófobas antes del Orgullo Gay: "Te voy a hacer heterosexual a hostias"

Un joven sufrió esta madrugada en un local de comida rápida de Barcelona insultos homófobos por vestir de forma "femenina" por parte de otro joven, que le amenazó al grito de "te voy a hacer heterosexual a hostias".



Hoy mi amigo ha sufrido un ataque en un McDonalds de barcelona por su forma de vestir tan "femenina". Es irónico que esto pase el mismo día que el pregón del pride pero hay que seguir luchando para acabar con estos actos y estas personas. pic.twitter.com/N4yu9DJIYg — paleo_20 (@paleo_20) 27 de junio de 2019

Los hechos tuvieron lugar la madrugada de este viernes en, cuando un cliente increpó a otro por su forma de vestir, a su juicio "femenina", en un "espacio público", discusión que quedó grabada en un vídeo que se ha hecho viral por Twitter., y vestir así, para mí,", le espetó el cliente al joven, que vestía con pantalones cortos y una camiseta de tirantes."¿Quieres ver cómo te la suelto?", le amenazó el cliente, en presencia del vigilante de seguridad del establecimiento.El joven le respondió que no le tocara porque"Yo no tengo que aguantar que un chaval me diga qué tengo que hacer", le dice el agredidoEl joven explica al agresor que es el Día del Orgullo y este le contesta: "¡A mí me da igual!. ¿Quieres ver cómo te las suelto?".Ante la difusión del vídeo por las redes sociales, coincidiendo con el Día del Orgullo LGTBI, el colectivo se ha volcado en mostrar su solidaridad con la víctima, que ha dado las gracias públicamente por el apoyo que ha recibido.En este sentido, el Observatorio contra la Homofobia (OCH) ha puesto a su disposición sus recursos psicológicos y jurídicos, aunque de momentoEl presidente del OCH, Eugeni Rodríguez, ha querido incidir en declaraciones a Efe en el hecho de que, "además, el vigilante de seguridad del establecimiento tenía una actitud muy pasiva" ante lo que estaba sucediendo.Rodríguez ha asegurado que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona para "activar todos los protocolos para averiguar lo que ha pasado y tomar medidas".Desde la cuenta de Twitter del Pride Barcelona 2019 también han manifestado su "indignación" ante el "grave episodio de homofobia".En la grabación, tomada en un restaurante de, se puede ver cómo un hombre increpa a un joven, amigo del que publicó las imágenes, por su forma de vestir, y le amenaza: "".