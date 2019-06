El 'yate para pobres' que arrasa en Amazon

Evidentemente el llamado 'yate para pobres' se comercializa en Amazon con un nombre con bastante menos gancho, Inflatable Bay Breeze Boat Party Island, pero eso no ha evitado que las redes sociales hayan reparado en él y le hayan hecho el trabajo de branding y marketing a la empresa que lo comercializa hasta el punto de que se haya agotado en los países en los que se ha comercializado de momento. España aún no es uno de ellos, pero el producto está al caer, ya que hasta la propia Amazon ha bromeado en su página web con que es "un yate para quienes ganan el salario mínimo en España".

Su éxito se debe a que quienes lo han probado aseguran que es algo más que una simple barca inflable con forma de yate de lujo. Y es que inflable sí que es, claro, pero tiene piscina interior, cuenta con nevera para bebidas, está lista para usarse en sólo 20 minutos y se transporta en el maletero de forma compacta. No vamos a tardar mucho en ver a los influencers y youtubers de turno usándola, lo que probablemente no haga más que disparar aún más su popularidad. Eso sí, que no te engañe el apelativo 'para pobres', porque cuesta 350 dólares, lo que al cambio se quedaría en poco más de 310 euros. Evidentemente mucho más barato que un yate de verdad, pero bastante más caro que la clásica colchoneta que comprar con unos amigos para hacer la broma.

Eso sí, las opiniones siguen asegurando que merece la pena.