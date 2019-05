LA OPINIÓN te lleva a cenar gratis a Sexi Fish

La cocina japonesa llega a Los Alcázares y lo hace al más alto nivel con Sexi Fish, fusionando platos de la comida asiática con los más tradicionales de la murciana. En su mesa, ubicada en un espacio muy acogedor y luminoso, podrás degustar sus famosos Sexi Rocks elaborados con colas de langostino tigre en tempura y servidas con una salsa ligeramente picante, sashimi de atún, toro, salmón, lubina o corvina entre otros.



Los amantes del tartar y los ceviches, también tienen una buena oportunidad de degustar un amplio abanico de posibilidades para ésta tipología de referencia japonesa. Aunque si lo que quieres es probar la fusión murciana/japonesa, no puedes dejar de probar el niguiri de ensaladilla rusa o una versión más avanzada del típico matrimonio murciano.



De Sexi Fish no te puedes ir sin probar algunos de sus platos calientes como la Langosta con bisque de tofu, el chato murciano al jengibre o sus elaborados postres a base de makis dulces, trufas blancas de maracuyá o " La Cibeles", un helado de cerveza artesana.



Lo mejor de Sexi Fish no acaba en la comida, una gran carta de cócteles y vinos te sorprenderán al mismo tiempo que vas leyendo sus ingredientes. El Restaurante Sexi Fish abre de miércoles a domingo desde las 18:00 horas hasta la medianoche. Todos sus clientes, disponen dos horas de aparcamiento gratuito en el parking del Hotel Mossaic Los Alcázares.



Para entrar en el sorteo de una cena maridaje para dos personas en el mes de junio (día a elegir de miércoles a domingo) tienes que cumplir con los siguientes requisitos:



1. Debes ser seguidor de nuestro perfil @laopiniondemurcia y @sexi_fish



2. Comenta mencionando a la persona con la que te gustaría ir a cenar a Sexi Fish en la siguiente entrada:





Tienes hasta el 30 de mayo a las 10:00 horas para participar. Anunciaremos el ganador en los comentarios de esta entrada. ¡Mucha suerte!