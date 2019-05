El Oceanogràfic aporta información científica relevante para mantener la biodiversidad mundial

Un estudio publicado en la revista PNAS denuncia la falta de datos sobre el 98% de las especies animales, lo que dificulta la conservación de las que están en peligro de extinción - El Sistema de Gestión de Información Zoológica (ZIMS) acumula el mayor conjunto de datos de vida silvestre del mundo y agrupa a instituciones científicas y conservacionistas de 97 países

Aspecto general del Oceanográfic de Valencia

El artículo "Data gaps and opportunities for comparative and conservation biology" publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que utiliza datos registrados por el Oceanogràfic de Valencia en colaboración con otros zoológicos y acuarios de todo el mundo, confirma que falta información crítica sobre más del 98% de las especies conocidas de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, como la tasa de fertilidad y supervivencia. Se trata de una carencia fundamental para los conservacionistas que buscan mitigar el impacto de las extinciones en masa. Organismos como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), entre otras, reclaman datos más completos para tomar decisiones acertadas.

A mejorar esta falta de información pueden contribuir las investigaciones científicas realizadas en espacios controlados, como la que lleva a cabo la Fundación Oceanográfic. De hecho, ya se están agregando datos del denominado Sistema de Gestión de Información Zoológica (ZIMS) , una fuente poco explotada anteriormente y gestionada por profesionales de la vida silvestre que trabajan en zoológicos, acuarios -incluido el Oceanogràfic- refugios, centros de investigación y educación en 97 países. "Estamos aportando datos de nuestras investigaciones desde 2018 y hemos facilitado información sobre 548 individuos de 60 especies de aves, reptiles, anfibios y mamíferos, lo que tiene un gran impacto en el conocimiento del comportamiento y hábitos de esas especies", dice Daniel García-Párraga, coordinador del Comité Científico de la Fundación Oceanogràfic.

El Oceanogràfic está acreditado y forma parte de las más importantes asociaciones internacionales (AIZA, EAZA, AZA) que aglutinan a Zoos y Acuarios que trabajan con los más exigentes estándares en cuanto al manejo y cuidado de animales, lo que forma una red de asociaciones que permite compartir conocimiento que favorece el bienestar y la conservación.

Casi 1.200 miembros institucionales

El sistema ZIMS está gestionado por Species360 Conservation Science Alliance, una organización sin ánimo de lucro que facilita el intercambio de información entre sus casi 1.200 miembros institucionales, y acumula el mayor conjunto de datos de vida silvestre del mundo. Pese al esfuerzo, según la investigadora principal y directora de Species360, Dalia A. Conde, "a menudo, los científicos que trabajan para salvar especies de la extinción tienen que basarse en suposiciones más que en conocimiento sobre la realidad de la vida de animales en su medio natural.

La situación está cambiando con la incorporación de los datos de ZIMS. "Ha sido como encender las luces en una habitación muy oscura. Clase por clase, desde mamíferos hasta anfibios, vimos cómo grandes vacíos de información se llenaban con datos fundamentales para ayudar a los conservacionistas a evaluar las poblaciones y abogar por especies amenazadas, en peligro y vulnerables". Por ejemplo, para predecir la evolución del riesgo de las especies y reforzar las poblaciones es necesario saber a qué edad se reproducen las hembras, cuántas crías o juveniles sobreviven hasta la adolescencia y cuánto viven los adultos.



Información dispersa

Uno de los problemas es que mucha información ha estado dispersa en diferentes repositorios. "Podemos aumentar sustancialmente lo que sabemos al aplicar nuevos análisis a datos que se han pasado por alto durante mucho tiempo.

Utilizar datos aportados por el Oceanogràfic y otros zoológicos y acuarios en todo el mundo puede llenar muchos de esos vacíos y está cambiando el panorama para estas especies", dice Eduardo Nogués, director del Oceanogràfic.

En el departamento de Veterinaria del Oceanogràfic de Valencia

Datos que no siempre han estado disponibles y que empiezan a conocerse con el trabajo de los investigadores, que han creado el llamado Índice de Conocimiento de especies (SKI), que clasifica la información demográfica disponible para 32.144 especies conocidas de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. "El SKI proporciona información importante que, junto a los datos genéticos, permite realizar estimaciones de los eventos que afectan a la viabilidad de las poblaciones, detectando cuellos de botella como nos hemos encontrado al estudiar rinocerontes en peligro de extinción ", dice Oliver Ryder, director de Genética del Zoo Global de San Diego. Pese a todo, por ahora el SKI registra índices completos de nacimientos y muertes de solo el 1.3% de estas principales especies.



Acerca de Species360

Species360 Conservation Science Alliance es una organización no gubernamental sin fines de lucro y líder mundial en el cuidado y conservación de la vida silvestre. Moviliza una red de más de 1.100 zoológicos, acuarios, universidades, investigadores y miembros gubernamentales de todo el mundo para mejorar el bienestar animal y la conservación de las especies en peligro. Sus miembros abordan los problemas de vida silvestre más urgentes, incluido el establecimiento de las mejores prácticas de manejo, enriquecimiento, atención médica, bienestar, reproducción, gestión de la población y biodiversidad. Juntos, los miembros de Species360 mantienen el Sistema de Gestión de Información Zoológica (ZIMS), la base de datos abierta más completa del mundo, con información sobre más de 22,000 especies, y es fundamental para identificar estrategias de sostenibilidad para muchas de las consideradas vulnerables, en peligro y extintas en la naturaleza.

Los investigadores de la organización brindan a los conservacionistas hallazgos basados en evidencias que integran todo el alcance de los datos globales, incluidos la Lista Roja de la UICN, CITES, TRAFFIC, EDGE, AZE, ZIMS y más.

La investigación, liderada en colaboración con la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, CITES y otros, impulsa las decisiones a muchos niveles, desde hacer cumplir las leyes de comercio ilegal de vida silvestre hasta calcular la viabilidad de las poblaciones.