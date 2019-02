Claves para fotografiar la luna llena más espectacular de 2019

La luna llena más espectacular de 2019 podrá observarse en la noche de este martes desde cualquier punto del planeta y durante toda la noche. El satélite podrá verse más grande y más brillante de lo normal, puesto que estará en su punto más cercano a la Tierra. En esta ocasión, se situará a 357.000 kilómetros y su punto álgido se dará a las 17:00, si bien el mejor momento para verla será una vez esté anocheciendo, hacia las 18:30 horas.

La Luna no se nos puede escapar y debemos estar preparados para inmortalizarla y guardarla para el recuerdo. A continuación, una serie de consejos para que podamos fotografiarla lo mejor posible y obtengamos un buen resultado.



No tomar la fotografía a pulso

Lo más esencial para fotografiar la luna es conseguir una imagen fija, que el astro no salga movido. Para ello lo ideal es contar con un trípode para sujetar nuestra cámara. Si no tenemos uno, al menos debemos poner la cámara sobre una mesa o cualquier superficie fija en posición orientada a la Luna.



Huye de los grandes edificios

En general, los centros de las ciudades suelen ser un mal sitio para fotografiar el cielo por la contaminación lumínica, pero la Luna no es tan sensible a ella y se puede captar desde casi cualquier sitio. No obstante, lo mejor es tomar la fotografía desde puntos donde no haya grandes edificios y, sobre todo, no haya grandes fuentes de calor. Las edificaciones absorben durante el día la radiación del Sol y la expulsan por la noche en sentido ascendente, hacia el cielo. La cámara la enfocaremos hacia la Luna y, si estamos rodeados de fuentes de calor como construcciones, es posible que se pueda apreciar cierta reverberación, como si la imagen bailara y estuviera difusa. Mejor una zona con el horizonte despejado, libre. Disparar la foto desde la naturaleza es una buena opción.



Hazte un buen selfi

No hay nada mejor para el recuerdo que sacarnos a nosotros mismos con la ´Superluna´. Para hacernos una autofoto lo ideal sería que el móvil permitiera conseguir tomas dobles: en un foto una en la que nos hagamos el selfi y en otra la Luna, y en el resultado quedan unidas. Si no contamos con ello, lo prioritario es usar el flash porque, si no, no se verá bien. No hay que olvidar hacer muchas tomas desde diferentes perspectivas. Además, el 'palo de selfi' siempre es un buen aliado para ampliar el plano.



Tener mucha paciencia

Con el modo automático quizá el resultado no quede tan profesional, pero puede ser suficiente. Lo importante es hacer varias tomas, todas las que puedas. Ten en cuenta que la Luna va a estar toda la noche, así que a base de prueba y error seguro que sacamos una imagen que se pueda guardar como recuerdo.