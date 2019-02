Cerca de la mitad de los españoles confiesa practicar sexo con sus amigos

Pese a la importante relación entre amistad y sexo, un 62.9% reconoce que nunca le contaría una fantasía sexual a un amigo.

Quien tiene un amigo, tiene un tesoro; y más, si toca pasar sin pareja la fecha más romántica y erótica del año: San Valentín. Al menos, eso piensan cada vez más jóvenes españoles, que no dudan en 'tirar' de sus amigos (en todos los sentidos) para sobrellevar tanto amor a su alrededor y disfrutar de una buena velada de 'San Calentín' como se merece. Así se desprende del 7º Barómetro 'Los jóvenes españoles y el sexo' elaborado por CONTROL, marca especializada en bienestar y diversión sexual, según el cual el 45.4% de los encuestados afirma tener un 'follamigo' o 'amigo con derechos' al que recurrir en estos casos.

La estrecha relación entre amistad y sexo va más allá de posibles relaciones ocasionales y comienza desde que somos muy jóvenes. Así, el 30.3% de los españoles afirma que recurrió a sus amigos para orientarse en los inicios de su vida sexual, situándose como la opción más habitual por encima de los que recurrieron a su pareja (23.9%), a internet (18.2%) o sus padres (9.9%).

Eso sí, viendo los resultados del barómetro, la confianza que tenemos con nuestros amigos es mucha€ y muy selectiva. A pesar de ser cada vez más habitual las amistades 'con derechos' y la orientación entre amigos en temas de sexo, hay algo que los jóvenes españoles se reservan para ellos mismos: sus fantasías sexuales. De hecho, según los datos del estudio, el 62.6% de los encuestados afirma que nunca las compartiría con un amigo.

Quizá ese secretismo con ellos tiene algo que ver con que hasta un 15.3% confiesa que, a la hora de probar cosas nuevas en la cama, le gustaría montárselo con la pareja de un amigo. En cualquier caso, esta opción queda muy detrás de otras como probar nuevas posturas sexuales (76.4%) o tener sexo en sitios públicos (47.8%), cuando se trata de pensar en nuevas prácticas para salir de la rutina.



Solo 2 de cada 10 llevan la iniciativa a la hora de ligar

No todas las relaciones sexuales que se practiquen este San Valentín tienen que ser con tu pareja sentimental o con un amigo de (mucha) confianza. Si eres de ese 63.7% de españoles que dan mucha importancia al sexo y no concibes una noche como esta sin alguien a tu lado, pero no tienes pareja ni quieres llevar una amistad un paso más allá, siempre puedes salir y conocer gente nueva.

Eso sí, la iniciativa es importante y no vale con esperar a que llegue tu media naranja. Al menos, si consideramos que solamente un 20.1% de los jóvenes afirman dar el primer paso en la cama. De hecho, al 67% le resulta indiferente quien lleve la iniciativa, mientras que un 12.9% directamente espera a que lo haga la otra persona.

En lo que parece haber más consenso es lo primero que nos atrae de una persona cuando estamos ligando. Concretamente, un 29.9 % se fija primero en los ojos, seguido del 29,8% que lo hace en la sonrisa, mientras que quedan algo más descolgados los que primero se fijan en el culo (13.6%).



Sea con amigos o en pareja, el preservativo siempre presente

Lo que está claro es que, independientemente de si se hace con amigos, en pareja o con un ligue de una noche, el acto sexual debe realizarse siempre de manera segura y responsable. Algo que, poco a poco, parece ir calando entre los jóvenes españoles, que vuelven a decantarse por el preservativo masculino como método contraconceptivo en sus relaciones con un porcentaje del 68.2%.

Pese a este incremento en el uso del preservativo, el Barómetro sigue arrojando datos alarmantes en lo que respecta a los métodos para protegerse ante infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Así, hasta un 31.2% de los encuestados afirma usar preservativo, pero solo 'ocasionalmente', mientras que hasta un 12.9% confiesa continuar empleando la 'marcha atrás' como método de prevención. Esto es especialmente relevante si consideramos que el 77.9% de los encuestados afirma no conocer el estado de salud sexual de sus parejas sexuales.



Muestra: El estudio se ha llevado a cabo a nivel nacional sobre una muestra de 2.000 hombres y mujeres de entre 18 y 35 años.