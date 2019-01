El padre de Diana Quer: "Me pregunto dónde estaban las feministas cuando apareció el cadáver de mi hija"

Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, ha denunciado este miércoles que el movimiento feminista salga a las calles en respuesta a las políticas de Vox pero no se movilizara en el caso de su hija, la joven cuyo cadáver fue hallado en 2017 en una nave abandonada de Rianxo (A Coruña).



"El movimiento feminista se moviliza en España para defender los derechos de la mujer. Me pregunto dónde estaban las feministas cuando apareció el cadáver de mi hija Diana Quer, tras ser violada y asesinada. Buscan vengaza, como me dijo a mi Pablo Iglesias ??. Coherencia cero", ha escrito Juan Carlos en un mensaje en su cuenta de Twitter.





Miles de personas, fueron convocadas ayer por colectivos feministas, en diversas ciudades españolas contra el que será elpara la investidura.