Cepeda vuelve a Twitter antes de su concierto en Murcia

Luis Cepeda no ha comenzado el 2019 como hubiese deseado. El extriunfito ha tenido que hacer frente a una nueva polémica en Twitter por una petición que hizo a sus fans.

El gallego publicó hace unos días un tuit donde animaba a sus seguidores a "hacer un cartelito así guay para IG con todos los conciertos". Una propuesta que sentó muy mal a algunos tuiteros. Ante la controversia generada, Cepeda salió al paso de las críticas para pedir perdón: "Mis disculpas a todas las personas que se han ofendido. La intención del tweet era interactuar con personas que les gusta hacer los carteles. No pedir trabajo gratis. Hasta mañana".

Unas disculpas que no le salvaron de los insultos y las mofas: "Insultos, amenazas, memes, bullying, estoy acostumbrado.. ¿pero tanto? ¿Por una simple interacción con fans pidiendo un puto cartel? A veces me cuesta entender tanta mierda. Vuelvo a pedir perdón. Me quito la app unos días".

Así, Cepeda decidió abandonar una red social a la que ahora ha vuelto anunciando que está bien y feliz: "Hola gentuciña. Soy feliz. Me quedo con vosotros como siempre. Ahora a componer y nos vemos en Murcia".

El extriunfito actuará el 12 de enero en el Víctor Villegas.