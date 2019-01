Limón, chorizo, pollo, guisantes...la ´paella´ de la polémica

Gambas, mejillones, rodajas de limón, guisantes, chorizo, pollo... todos estos ingredientes juntos -y seguramente alguno más- sobre lo que se supone una base de arroz forman parte de la inusual receta de "paella" que la bloguera latinoamericana Marianne Murciano compartió el pasado 28 de diciembre.



Acompañó su imagen con un claro mensaje: "Paella. Este clásico español me hace la boca agua. Hecha con pollo, chorizo y marisco!". Residente en Chicago, publicita sus platos en la web "Suso's Fork" y cuenta con perfiles propios en redes sociales como Instagram, Youtube o Twitter. Aunque la fecha elegida podría llevar a algún equívoco, la publicación de una estrambótica "paella" no se trató de una inocentada. No es tradición en tierras americanas. Su plato pasó varios días desapercibido, pero los usuarios de las redes sociales casi nunca dejan pasar una oportunidad.





Para llevar "murciano" en el nick veo poco limón on top. — Galicia K. Méndez (@srtagalicia) 31 de diciembre de 2018

El limón con el chorizo y los guisantes va que ni pintado. Si le echas salsa bbq y mostaza, ya, crying. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 1 de enero de 2019

Métele también un CD de Francisco. — Raul Anton?? (@raulantoncom) 1 de enero de 2019

le falta piña, Marianne — Declan, ese cura (@PDeclan) 1 de enero de 2019

Échale Nutella, hija de puta — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 4 de enero de 2019

Otras polémicas

La de la bloguera asentada en Chicago es la última de las controversias desatadas en Internet entorno a la paella. El televisivo Robin Food presentó una receta "con puerros y cebolla" en 2014 que fue pasto de las críticas y el chef británico Jaime Oliver también ocasionó la ira de muchos hace dos años por su defensa de la " paella con chorizo". Hasta el humorista Arévalo fue objeto de los ataques tras cocinas una paella a los Reyes y a Bertín Osborne, aunque en este caso no se trataba de una receta extraña como las anteriores.