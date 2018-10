Cuidado con la salud de tus ojos en Halloween

La adquisición de las lentes de contacto fuera de los establecimientos sanitarios de óptica puede provocar consecuencias graves en la salud ocular y visual, si no se siguen las mismas pautas de uso y mantenimiento que con las lentes de contacto correctoras, aunque su uso sea esporádico.

Se acerca la noche de Halloween y cada vez es más común disfrazarse y usar como complemento lentes de contacto cosméticas.

Es importante concienciar a la población que este tipo de lentes de contacto deben adquirirse en establecimientos sanitarios de óptica, bajo la supervisión de un óptico-optometrista. La presidenta del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la Región de Murcia insiste en que el óptico-optometrista es el profesional de la visión cualificado para realizar la adaptación individualizada de todo tipo de lentes de contacto, incluidas las cosméticas, y determinar qué personas podrán llevarlas con seguridad, sin riesgo de causar problemas oculares.

Muchas personas creen que al usarlas en un corto periodo de tiempo no aparecerán estos problemas. Sin embargo, para evitarlos se deberán seguir las mismas recomendaciones que para el uso de lentes de contacto correctoras. Si estas lentes de contacto no son adquiridas en establecimientos sanitarios de óptica sin las oportunas revisiones del óptico-optometrista, los usuarios no recibirán el asesoramiento necesario sobre las pautas de uso, mantenimiento e higiene a seguir para un porte seguro y minimizar los riesgos de infecciones oculares.

Realizando un uso inadecuado de este tipo de lentes de contacto podrán aparecer síntomas como sequedad de ojos, sensación de arenilla, picor, escozor, enrojecimiento, irritación y problemas más graves como conjuntivitis, inflamación de la córnea, abrasiones corneales y pérdida de visión.



Recomendaciones

1. Acudir a un óptico-optometrista para una prescripción y adaptación adecuadas.

2. Lavar siempre las manos antes de manipular las lentes de contacto.

3. Las lentes de contacto cosméticas suelen utilizarse como complemento de otros productos de belleza como el maquillaje. Así, deben colocarse antes de maquillarse y quitarse antes de desmaquillase.

4. Limpiar las lentes de contacto de manera cuidadosa y con regularidad, tal y como indica el Óptico-Optometrista. Frotar las lentes de contacto con los dedos y aclararlas concienzudamente antes de sumergirlas en la solución durante la noche.

5. Guardar las lentes en un portalentes apropiado y reemplazarlo como mínimo cada dos meses. Limpiar el portalentes después de cada uso y mantenerlo abierto y seco entre lavados.

6. Utilizar sólo los productos recomendados por el Óptico-Optometrista para limpiar y desinfectar las lentes. Nunca se debe reutilizar la solución y se debe desechar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, aunque las lentes no se usen a diario.

7. La solución salina sólo se usa para aclarar y conservar las lentes, pero no desinfecta. Las gotas humectantes tampoco están diseñadas para desinfectarlas, solo para uso cuando aparezcan síntomas de sequedad ocular.

8. Seguir siempre los plazos de reemplazo indicados por el Óptico-Optometrista.

9. Acudir al óptico-optometrista de manera regular para una revisión visual y de las lentes de contacto.

10. Ante cualquier problema o molestia con el uso de lentes de contacto, debemos quitarla y acudir al Óptico-Optometrista.