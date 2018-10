Un colegio religioso de Madrid iguala la pobreza con la mediocridad en un vídeo

Un colegio concertado de los Salesianos de Madrid ha difundido entre sus alumnos de Secundaria un vídeo en el que, entre otras frases, se afirma que los pobres son "mediocres" mientras que los ricos son personas de éxito, una emisión que el director del centro ha considerado "desafortunada".

El vídeo se emitió en el colegio San Juan Bautista y en 3,21 minutos el narrador habla sobre las diferencias entre ricos y pobres "y cómo afrontan los obstáculos en su vida".

"La gente pobre, la gente mediocre, habitualmente toma decisiones basándose en el miedo; su mente constantemente está analizando lo que no va bien o lo que podría ir mal en cualquier situación", señala.

"Los pobres, si no ven obstáculos, los fabrican ellos mismos" y, por regla general, "no arriesgan". "Los pobres o mediocres" -añade- se están preparando de forma constante mientras que la persona rica aprovecha rápidamente las oportunidades.

"Si tienes una buena idea y la quieres llevar a cabo, no te hace falta ningún máster, ningún curso, nada, tan solo son excusas, excusas de mente mediocre", continúa. "Cuando el pobre se está preparando, la persona rica va y vuelve tres o cuatro veces", "por tanto, si queréis triunfar tenéis que tener costumbres de ricos".

El director del colegio, Oscar Vázquez, ha explicado a Efe que el vídeo -con cuya autoría nada tiene que ver el colegio ni la institución- fue proyectado en una sesión inaugural del curso, en el marco de "trabajo en valores" como el esfuerzo, el optimismo.

Este responsable ha asegurado que la información que destaca la relación entre pobres y mediocres está "sacada de contexto".

El mensaje, en su opinión, no ensalza ese valor del rico como persona exitosa frente al pobre como una persona mediocre, "eso no es verdad; ese mensaje nunca lo hemos transmitido a los alumnos", ha dicho.

"Los alumnos no han hecho esa lectura" porque no han vinculado lo que dice el vídeo con las enseñanzas del colegio, ha añadido el director, que ha reconocido que "puede ser desafortunado" y no lo pondría de nuevo.

Oscar Vázquez ha insistido en que el colegio lleva casi un siglo en Madrid, "trabajando con todo tipo de familias, especialmente las más necesitadas", y jamás ha lanzado un mensaje que equipare la pobreza con la mediocridad, "porque nuestro ideario dice que nosotros atendemos principalmente a los más pobres".

El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, considera "totalmente rechazable e inapropiado" el vídeo y ha reconocido que se trata de un "error".

Espera que "no se repita" en este centro o en ninguno otro la difusión de un contenido "tan inapropiado", según ha explicado en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno regional.