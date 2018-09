Pepín Liria: "Volvería a repetir todo lo que me ha sucedido, lo bueno y lo malo"

Pepín Liria se cortaba la coleta en el mano a mano con El Juli que se celebró ayer en Abarán. El torero había regresado de su retiro para celebrar el veinticinco aniversario de su alternativa y para rendir homenaje a aquellos toreros que en los últimos años se vistieron de luces en el albero más celeste, como Iván Fandiño y Víctor Barrio. El de Cehegín inició la temporada en Illescas, donde abrió la puerta grande, y no faltó a su cita en Pamplona, donde su nombre volvió a retumbar en el coso de San Fermín. Por supuesto, tampoco se olvidó de Murcia y La Condomina, la plaza de sus tardes de gloria, y ayer, por 'penúltima' vez, se vestía de luces para cerrar este ciclo homenaje.

La Opinión acompañó al torero, mientras se preparaba para su última faena en el popular Mesón del Moro. Es el momento donde el hombre se vuelve torero, donde los miedos se convierten en valor; es el momento de la verdad. El diestro confesaba a escasas horas de saltar de nuevo a la arena que sus sensaciones estaban «muy cercanas» a las que vivió el 12 de octubre de 2008, «cuando dije adiós definitivamente en esa corrida en solitario en Murcia, y espero que la de hoy [por ayer] sea una tarde muy bonita para mí; una tarde para disfrutar con los míos, pero siempre con la responsabilidad del triunfo», señalaba.

Sobre el festejo, preparado por Ángel Bernal, aseguraba que se habían «cuidado mucho todos los detalles». «Yo siempre tuve en mente que, si algún día celebraba el veinticinco aniversario de mi alternativa, el marco de la Plaza de Abarán era uno de los que más me atraían», confesaba el matador de Cehegín, ya que «se trata de una plaza que nunca me ha fallado y en la que el público siempre ha estado conmigo», apuntaba.

Sobre su dilatada carrera, Liria insistía en que «la faena perfecta nunca está». «Tengo muchas que se asemejan a lo que soñaba de joven, cuando aspiras a cuajar un toro perfecto», recordaba en la blanca habitación del hotel abaranero, en el que no faltaba, sobre la mesilla, una foto de sus hijas. «Hoy espero que un toro me de la oportunidad de acercarme a esa faena perfecta», añadía el espada murciano, que horas después indultaría a su último toro, 'Jabato' (Santiago Domecq).

En un momento así, encarando ya la tarde de su despedida, reflexionaba sobre la relación con el animal. «Al final, la soledad del torero es tremenda; aunque tengas mucha gente detrás te sientes muy solo, y hay una comunicación directa entre el toro y el torero, pero siempre está muy presente la soledad», aseguraba Liria. «Aunque las sensaciones que se viven son únicas, son muy difíciles de explicar», puntualizaba.

Pepín también se acordaba de su triunfo en Madrid como novillero, cuando consiguió una oreja que cambiaría el rumbo de su carrera. Poco después tomó la alternativa en Murcia y consiguió estar quince años en la élite, con días clave como la confirmación en Las Ventas ante un toro de Dolores Aguirre. También las faenas en Sevilla y Pamplona, donde le pusieron el apodo 'El León de Cehegín', y, claro está, las del coso de la localidad del Noroeste, con el que ha vivido «una historia de amor».

«El toro te presenta unas dificultades que tienen que ser solventadas en diez minutos, y con la premisa que yo tenía, que era el triunfo. A mí no me valía estar bien, tenía que triunfar porque si no mi carrera no tenía continuación», indicaba sobre las complicaciones del ruedo. También de la vida diaria, en su caso inseparable de su profesión: «En la calle acontecen cosas que uno muchas veces no sabe manejar..., sobre todo en los momentos difíciles. Ahí es cuando he creído en mi afición y mi constancia». Sobre su último día vestido de luces, orgulloso, manifestaba sentirse «reconocido» por el mundo del toro (sus «compañeros», su afición), y era tajante sobre su carrera y su retiro: «No me dejo nada en el tintero por hacer».

Liria, al que en el Mesón del Moro le acompañaba un completo santoral que le ha guiado a lo largo de toda su trayectoria, se despedía asegurando que «volvería a repetir todo lo que me ha sucedido, lo bueno y lo malo», y sobre la imagen que le gustaría que tuvieran de él los aficionados, apuntaba: «He intentado aportar a este oficio honestidad, cariño, pasión y el respeto a los toreros».