¿Qué hay que hacer si nos quedamos atrapados en una corriente?

En estos casos, lo mejor es que no nos ocurra, evidentemente, pero puestos en lo peor, estar informados puede salvarnos la vida.



Y es que quedar atrapado en una corriente de resaca es algo que muchos aficionados a los deportes acuáticos han sufrido tarde o temprano. Por ello, la Guardia Civil ha difundido a través de su cuenta de Twitter una infografía explicativa con los consejos a seguir si nos vemos en una.



El más importante es, sin duda, no nadar contra la corriente, si no en paralelo hasta que sintamos que ya no estamos bajo su influencia.





Cuando te veas envuelto por una "resaca" ?? ????????????? ?? , para salir de ella no nades contra la corriente en dirección a la playa, sino paralelo a la orilla ????? hasta salir de su influencia.



Ayúdanos a difundir con un RT ??#VeranoSeguro ?? #GC #Vacaciones2018 ?? pic.twitter.com/0mqdxSRcpi — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) 10 de agosto de 2018