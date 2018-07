La contundente respuesta de Pedro Duque a Casillas sobre la llegada del hombre a la Luna

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha entrado en la polémica generada por el futbolista Iker Casillas sobre la llegada del hombre a la luna: "Los hechos no cambian opine la gente lo que opine".



El portero del Oporto lanzó la noche de este lunes un mensaje en su cuenta personal de Twitter en el que reclamaba la opinión de sus seguidores sobre la llegada del hombre a la luna y en el que exinternacional español dudaba de este hito.



"El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos... discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que se pisó? Yo no!", escribió el exportero del Real Madrid, dejando abiertas dos opciones: 'Se pisó la luna en el 69' y 'No, nos la colaron'.





El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos... discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que se pisó? Yo no! — Iker Casillas (@IkerCasillas) 23 de julio de 2018

Los hechos no cambian opine la gente lo que opine. Los aparatos que llevaron, las huellas, los reflectores láser seguirán estando allí. La foto que despertó el sentimiento de conservación de la Tierra sigue existiendo. https://t.co/uErsTOHkbh https://t.co/rlBMqfUwcm — Pedro Duque (@astro_duque) 24 de julio de 2018

Detrás de cada uno de nosotros, hay una persona. Que levante la mano quien no haya fallado alguna vez. Aprender de nuestros errores nos hará más fuertes y aceptarlos más humanos. #yotambienfallo pic.twitter.com/jwLOdicfTh — Iker Casillas (@IkerCasillas) 24 de julio de 2018

La polémica suscitada ha generado más de 4.000 comentarios, 1.900 retuits, 3.600 'me gusta' y ha contado con más de. A ella se ha sumado en las últimas horas el ministro, el primer astronauta español que viajó al espacio."Los hechos no cambian opine la gente lo que opine. Los aparatos que llevaron, las huellas, los reflectores láser seguirán estando allí. La foto que despertó el sentimiento de conservación de la Tierra sigue existiendo", ha escrito el titular de Ciencia.Duque acompaña su mensaje en Twitter con un enlace a la página web de la NASA en el que se muestra una imagen de la superficie lunar y se recuerda el, la primera misión tripulada a la luna, que entró en la órbita lunar la víspera de Navidad del 24 de diciembre de 1968, comandado por, el pilotoy el piloto del módulo lunarTal ha sido la repercusión del tuit dey las críticas recibidas por cuestionar la llegada del hombre a la luna, que el propio portero del Oporto ha admitido su 'fallo' en la misma red social. "Detrás de cada uno de nosotros, hay una persona. Que levante la mano quien no haya fallado alguna vez. Aprender de nuestros errores nos hará más fuertes y aceptarlos más humanos. #yotambienfallo", ha escrito junto a un vídeo recopilatorio con algunas de sus 'cantadas' como guardameta.