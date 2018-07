La conmovedora historia del mendigo que buscaba un perro como compañero de vida

"Mi mejor amigo Lucas se ha muerto, si alguien tiene un perro pequeño y tranquilo que no puede cuidar me gustaría que me lo diera, gracias", se leía en el cartel del mendigo.

No todas las movilizaciones que se ven en redes sociales tienen que ver con influencers o famosos. En ocasiones entre todas las historias de personajes más o menos importantes se cuelan personas a las que casi nadie conoce. Es el caso de Manuel Alvis, un mendigo gijonés que estos días está siendo el protagonista de las redes sociales en Asturias por su emocionante búsqueda: un perro pequeño para que le haga compañía.

El verano es época de abandono de perros. Las protectoras de animales no dejan de avisar de la cruda realidad que se cuela cada temporada estival en los informativos: cientos de personas que durante el invierno (sobre todo en Navidades) compraron un animal lo dejan ahora tirado porque no encaja en sus planes de vacaciones. Y eso es precisamente lo que busca el mendigo gijonés cuya historia se ha vuelto viral: un perro al que sus dueños no puedan cuidar.

La historia la distribuyó por las redes sociales una mujer que pasa cada día delante del mendigo en cuestión. "El señorín que está siempre en la calle Covadonga lloraba porque se le ha muerto su perrín, en su cartel pide a ver si alguien le puede regalar uno, yo le dije que lo iba a poner en redes sociales a ver si había suerte", señala esta gijonesa. La publicación corrió como la pólvora.

Y es que el mendigo sustituyó el cartel con el que habitualmente pide comida por otro en el que lo que solicitaba era una compañía de cuatro patas. "Mi mejor amigo Lucas se ha muerto, si alguien tiene un perro pequeño y tranquilo que no puede cuidar me gustaría que me lo diera, gracias", se leía en el cartel del mendigo.

Finalmente, la movilización ha surtido efecto y Manuel Alvis tiene un nuevo "mejor amigo": "Jaki es ahora mi familia y vamos a cuidar el uno del otro", confiesa emocionado este mendigo de origen portugués mientras sostiene entre sus brazos a su nueva mascota, una mezcla de Beagle de ocho años que vivía en el albergue canino de Mieres.

"Voy a darle todo mi cariño", asegura el hombre que todavía guarda pelos, las cenizas y una foto de su anterior compañero. "'Lucas' estaba enamorado de mí y yo de él", solloza al recordarle.

Manuel Alvis, con su nuevo "mejor amigo" y la persona que se lo consiguió.