Plácido Domingo, un airbus con nombre de español universal

Iberia ha bautizado con el nombre de Plácido Domingo a su avión mas eficiente, ecológico y silencioso: el nuevo Airbus 350. El tenor siempre ha estado unido a la aerolínea español: "soy cliente frecuente de Iberia y cada vez que viajo en uno de sus aviones me siento como si ya hubiera llegado a casa", comenta Plácido Domingo, quien ha aprovechado la ocasión para abundar en el hecho de que "volar es el mejor servicio que existe en el mundo, porque sin esta posibilidad se anularían las otras, no podría haber desarrollado una carrera tan próspera, no podría haber recorrido la aventura que empecé con ocho años cuando partí de Bilbao a Veracruz (México), y no habría alcanzado la universalidad que me han proporcionado los aviones".

Luis Gallego, presidente de Iberia, el tenor Plácido Domingo y Manuel Vázquez, presidente de IAG.



El avión A350-900 con matrícula EC-MXV no es el primero que luce el nombre de Plácido Domingo en la flota de Iberia. Ya en 2011, un A340-300 llevó el nombre de Plácido Domingo por todo el mundo. "Para nosotros es un orgullo que este avión lleve tu nombre, Plácido, a todos los destinos donde vuele, tan lejos y tan alto como tú has hecho sonar tu voz", ha afirmado Luis Gallego, presidente ejecutivo de Iberia.

Más espacio y más comodidad

Este A350-900 está equipado con la más moderna tecnología y está diseñado para ser más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, pues consume un 25% menos de combustible y por lo tanto reduce en consonancia sus emisiones de CO2 a la atmósfera. A este primer avión le siguen otros quince que completan la flota, con 348 asientos: 31 en Business, 24 en las cabinas Turista Premium y 293 en clase Turista.

Unos asientos que cuentan con más espacio y amplitud, conectores para recargar dispositivos personales y WIFI KU de Panasonic.



Más "Talento a bordo"

El bautizo de este Airbus con el nombre de Plácido Domingo entronca además con el proyecto "Talento a bordo" que Iberia ha lanzado este año con el objetivo de difundir y ser embajadora de diversas iniciativas de la cultura española en los cerca de 50 países a los que vuela. Por ello, apoyará y dará difusión a obras de diferentes disciplinas como moda, cine y teatro, diseño, fotografía, literatura o la música, como en este caso.