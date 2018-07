Daniel López Rosetti: "Los autores de tuits agresivos tienen más afecciones coronarias"

No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan». Daniel López Rosetti, experto argentino en el tratamiento del síndrome del estrés, que acaba de publicar Emoción y sentimientos (Ariel), te da que pensar con un recibimiento tan rompedor. Resulta que los enamorados pierden capacidades espontáneas, decisorias y electivas del lóbulo frontal para adentrarse en una vorágine de demencia que puede ser una maravilla si encuentras a otra persona que emite en tu misma longitud de onda. Ya se sabe, la fe mueve montañas, pero, cuidado, los tuits cabreados pueden llevarte a la tumba. Epipress sienta en el diván al doctor López Rosetti, pregunta y sobre todo escucha.

P ¿Qué papel juegan las emociones en nuestras vidas?

R Fundamental porque no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan.

P ¿Es que estamos acaso sobrevalorando la razón?

R El cerebro solo adorna de forma creíble nuestras emociones. No es que estemos sobrevalorando la razón, pero subvaloramos las emociones y los sentimientos.

P ¿Qué relación hay entre las emociones y los sentimientos?

R La emoción es un proceso agudo, intenso con repercusión física y suele durar poco. Entre las emociones básicas están el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, el asco y la sorpresa. El sentimiento es algo más complejo que mezcla emociones que han pasado por el tamiz del pensamiento. Es una sensación que repercute menos en el cuerpo pero que dura más tiempo que las emociones.

P ¿Por qué debemos estar tan agradecidos, según usted, al legado de Darwin?

R Porque además de La Teoría de la Evolución fue el primero en hacer un avance en la comprensión de las emociones tanto en el hombre como en los animales. Se planteó el complejo orden emocional de los seres vivos.

P ¿Cómo consiguió David vencer al gigante Goliat?

R Con fe. Aquí se ve el juego entre las emociones básicas y ancestrales y el sentimiento procesado que se basa en la creencia en su Dios. La fe le hizo ganar a Goliat.

P ¿Viven mejor las comunidades que tienen fe?

R Sí y los que sufren una enfermedad. Un paciente con fe cuenta con un medicamento más. Somos el licuado de nuestras emociones que son las que nos determinan.

P ¿Por qué en Star Wars Jedi le dice a Luke que se deje guiar por los sentimientos y abandone el ordenador y la razón para que no le destruya Darth Vader?

R Aquí vuelven a aparecer la fe y las creencias. Jedi le dice que se deje llevar por la fuerza de esa fe y aparque lo intelectual.

P ¿Se aprenden las emociones?

R Aprendemos a identificarlas en un proceso de autoconocimiento y si las identificas en otro, se produce entonces la empatía.

P ¿No somos una tabla rasa que se va llenando con la cultura?

R La marca genética tiene un importante orden cultural pero no es una condena sino una predisposición que se expresa o reprime según las condiciones ambientales. El hombre no nace, se hace en virtud de sus experiencias en la vida.

P Pero nacemos con unos genes que limitan nuestro campo de acción y nuestras posibilidades en la vida.

R Nacemos con un temperamento que nos guía y predispone pero lo más importante es lo que hacemos con ese temperamento.

P ¿Existe una expresión facial común a toda la humanidad para expresar las emociones?

R Exacto. Existe un rostro transcultural que evidencia el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, el asco y la sorpresa. También existe ese rostro para el desprecio que es un acto racional y emocional que se muestra con un gesto asimétrico de la cara.

P ¿Por qué se dice que los enamorados pierden la razón?

R Porque disminuyen las funciones espontáneas, decisorias y electivas del lóbulo frontal y se activan las áreas emocionales del cerebro. El amor es un estado de demencia que cuando encuentra a otra persona en el mismo estado no tiene precio.

P Pero hay diferencias de género porque los celos no actúan igual en los hombres que en las mujeres, ¿verdad?

R En los celos no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres. Los celos forman parte de la selección natural del hombre para cuidar lo que creemos que es nuestro.

P ¿Qué le parece lo que dicen los estudios de varias universidades norteamericanas, a partir de los tuits analizados, de la relación entre la emocionalidad negativa y la muerte por infarto?

R Está probado y validado científicamente que las personas que se hablan de forma agresiva a través de los tuits viven peor y enferman con mayor facilidad hasta el punto de morir de afecciones coronarias. El consejo que daría a la gente para vivir más y mejor es que deje de hacerse mala sangre.

P ¿Daña nuestra salud una decisión racional que choca con nuestras motivaciones emocionales?

R Una decisión racional que no esté en consonancia con nuestras emociones no se sostiene en el tiempo y daña sin duda nuestra salud.

P ¿Qué es más importante para defenderse en la vida: la inteligencia innata o la inteligencia emocional?

R La inteligencia innata no es más que una o varias habilidades temperamentales pero lo que hay que cultivar es la inteligencia emocional para saber manejar nuestras emociones y eso hay que hacerlo desde la familia, las escuelas y cuidando las relaciones con nuestros amigos fomentando la empatía.

P ¿Cómo influyó la demencia de Ravel para componer su exitoso bolero?

R Ravel padecía una demencia de Pick que además de Alzheimer le llevaba a tener conductas compulsivas, obsesivas y repetitivas. Comenzó a componer el bolero al principio de su demencia. Ya cuando estaba peor escuchó un día su obra y sin reconocer que era suya la calificó de ´extraordinaria´.

P ¿Qué esconde la sonrisa de la Gioconda, la más enigmática de la historia de la pintura?

R Creo que es la sonrisa de la ambigüedad en la que vivía Leonardo Da Vinci. Él era un auténtico erudito de diversas áreas. Era además homosexual, zurdo, escribía de derecha a izquierda y vegetariano porque no quería provocar sufrimiento a los animales.

P ¿Cómo combatir el estrés psicosocial?

R Esa es una competencia de los Estados que están obligados a proteger a sus ciudadanos. La gente se suele infartar por miedo y hay que tener en cuenta que el cerebro no distingue las catástrofes reales de las imaginarias. Cuando Inglaterra perdió contra Argentina en el Mundial de 1986, cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, se registraron en el Reino Unido centenares de infartos agudos. Murieron más ingleses por esa derrota deportiva que en la guerra.

P ¿Elegimos nuestra forma de pensar como afirma Martin Seligman?

R Sí. Sin lugar a dudas somos dueños de nuestro destino.

P Entonces el pesimismo y hasta la depresión se pueden combatir con éxito. ¿O no?

R No es lo mismo un sentimiento que una enfermedad. El pesimismo se puede reconducir, la pero la depresión hay que tratarla médicamente. La tristeza no se medica porque si lo haces impides que se resuelva a través del proceso de ese sentimiento.