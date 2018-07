Tres condenados por abusos sexuales en Sanfermines

Tres hombres que han sido detenidos estos Sanfermines en Pamplona acusados de sendos casos de abusos sexuales consistentes en tocamientos han sido condenados por el juzgado de guardia.

Las sentencias se han dictado de conformidad, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. No obstante, no ha trascendido cuáles han sido las condenas en estos tres casos, dado que los letrados de la Administración de Justicia no facilitan la sentencias ni autos al gabinete de comunicación del tribunal de Navarra ni de otros del resto de España.

Los letrados han adoptado esta medida en protesta por un informe elaborado por una vocal del Consejo General del Poder Judicial sobre la filtración de datos de la víctima de La Manada y que, según los letrados, pretende "hacer responsable de la filtración de datos personales de la víctima a la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial".