Se celebran los III Premios Compromiso con la Tierra

El pasado 9 de Julio hicimos entrega de los III Premios Compromiso con la Tierra, que otorga GastroActitud. Tuvimos una madrina de excepción, la cocinera mallorquina Maca de Castro. Y el acto se desarrolló en una de las terrazas más bonitas (y fresquitas) de Madrid, la que del grupo Arzabal en el Museo Reina Sofía. Además todos los premiados hicieron el esfuerzo de venir a recoger el premio, el plato que diseñó para GastroActitud el alfarero Pedro León del taller Arte Hoy.

Los premios Compromiso con la Tierra constituyen un gesto simbólico destinado a apoyar el esfuerzo de quienes, de forma casi anónima trabajan en favor de la buena alimentación, desde el compromiso con la sostenibilidad. No premiamos a cocineros, sino a productores respaldados por historias y trayectorias únicas. Sin ellos, sin sus productos y su esfuerzo, la gastronomía no sería posible. Lo mismo que no sería posible que estos premios existieran sin la ayuda de empresas comprometidas seriamente con la gastronomía como Makro, quien ayuda a los premiados a comercializar sus productos o NH Hotels, cadena hotelera que integra en sus equipos a excelentes profesionales de la cocina.

Cada año, diez artesanos de oficios diferentes reciben este galardón de manos de un cocinero. En esta ocasión ha sido una cocinera, Macarena de Castro, la que ha tomado el relevo de los padrinos anteriores: Andoni Aduriz y Eneko Atxa. Los tres comprometidos con el producto local y de temporada en sus respectivos territorios. Este gesto es una forma de simbolizar el compromiso de los profesionales de los fogones con quien les suministra los elementos esenciales de su cocina. Un homenaje al primer eslabón de la cadena. Estos han sido los premiados este año:



Peix Nostrum

Marca de calidad que ampara a las cofradías de pescadores de la Isla de Ibiza, y que vela por la calidad del producto local, el respeto de las vedas, las tallas, etc. y marca con una etiqueta de calidad todo los pescados procedentes de la pesca artesana local. Fueron nominados a petición del Consell Insular de Ibiza.



Finca la Laja

Unidad agraria dedicada al cultivo del café en la localidad Gran Canaria de Agaete, donde se conservan las únicas plantaciones de café europeas, originales del siglo XIX.



La Melguiza

Empresa familiar dedicada al cultivo, comercialización y difusión del auténtico azafrán de La Mancha. Desde su tienda de Madrid, en la que venden productos propios desarrollados a partir del azafrán, despliegan una interesante labor de defensa de la cultura del azafrán español, reconocido como el de mayor calidad del mundo.



Portomuiños

Empresa familiar de La Coruña dedicada al cultivo y comercialización de las algas marinas y los vegetales de costa. Pioneros en la defensa de las verduras del mar, la labor de Rosa Mirás y Antonio Muiños, ha propiciado un cambio de mentalidad en muchos cocineros y consumidores.



De Higos a Peras

Pequeña huerta de Estepona que ha logrado concienciar a los grandes restaurantes de la Costa del Sol de Málaga de la necesidad de utilizar producto local de temporada.



Obrador Grate-Heladería della Sera

Obrador artesano y heladería de La Rioja que ha revolucionado los métodos de elaboración, logrando incluir los helados de los ingredientes más singulares en platos dulces y salados de alta cocina. Fernando Sáez y Angelines González han marcado un hito en la historia del helado español.



Mon Orxata

Pequeña empresa dedicada a la producción y venta de un producto singular, la horchata, elaborada con chufas de Valencia, y vendida por horchateras en carritos distribuidos por la capital del Turia. Además de elaborar un estupendo producto, reivindican un planteamiento social vinculado a la Economía del Bien Común.



Els Casals

La familia Rovira regenta una finca agrícola en la provincia de Barcelona de la que se provee el restaurante y la casa rural. Un ejemplo de sostenibilidad la de estos payeses del siglo XXI que cultivan tomates lo mismo que engordan pulardas. Su calidad las ha hecho famosas en toda España.



Paola del Castillo

Dirige una explotación familiar de ganado retinto en Cádiz, bajo un exitoso modelo de producción integrado en el medioambiente que ha alcanzado la certificación ecológica. Tras una carrera llena de obstáculos, sus compañeros han sabido reconocer su mérito y ha sido elegida presidenta de Asaja Joven, un modelo muy inspirador para los jóvenes ganaderos.



Quesos del Rey Silo

Quesería dedicada a la elaboración artesana de queso en Asturias, que comenzó con el famoso Afuega el pitu y ha ido desarrollando otros tipos. Sus quesos obtienen excelentes calificaciones en los certámenes internacionales.