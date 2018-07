El médico de Michael Jackson acusa al padre del artista de castrarlo químicamente

El médico habitual de Michael Jackson, Conrad Murray, ha compartido unas polémicas declaraciones sobre el padre del artista, Joe Jackson. El diario británico The Sun ha publicado la acusación de Murray, quien asegura que el progenitor castró químicamente a su hijo con el objetivo de mantener su tono de voz.

Murray ha cumplido condena por homicidio involuntario del cantante. No en vano, las pruebas evidenciaron que los anestésicos que proporcionaba a Michael fueron la causa de su muerte. Además, las palabras del doctor llegan poco después del fallecimiento de Joe Jackson.

La crueldad del padre era algo de lo que ya se había hablado con anterioridad, pero Murray va más allá en la entrevista para The Sun: "Michael solo conocía malos tratos por parte de su padre. No tengo palabras para describir el horror que supone que alguien castre químicamente a su hijo para que no pierda su voz aguda".

Esta teoría ya la había puesto sobre la mesa el propio médico en 2016. Aquel año, Murray declaró que Michael había recibido inyecciones de hormonas para que su voz siguiera siendo aguda. Sobre esto, un grupo de investigadores franceses publicó un ensayo en 2011 ('Michael Jackson, el secreto de una voz'). Este documento apuntaba a la posibilidad de que el que fuera el rey del pop podría haber sido sometido a un agresivo tratamiento antiacné.