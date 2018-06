¿Te pueden multar por conducir con chanclas?

¿Puedo conducir con chanclas en verano sin miedo a que me multen o no? Cada año prácticamente la totalidad de los conductores españoles se hacen esta pregunta. Y no hay acuerdo. Desde los que creen que sí a los que aseveran que no hay todo un abanico de dudas que la Guardia Civil trató de disipar la semana pasada a través de Twitter. Sin mucho éxito, a juzgar por las respuestas de los internautas, que siguen sin tenerlo claro.



La respuesta corta es sencilla: sí. Conducir en chanclas puede ser motivo de sanción, sin embargo, no existe ninguna normativa que recoja expresamente esta prohibición, de ahí el debate. Y es que conducir usando unas chanclas o sandalias puede ser constitutivo de una falta por conducción sin libertad de movimientos, lo que puede acarrear una multa de 80 euros, pero el que se imponga o no la sanción suele estar sujeto a la interpretación de los agentes.



Algunos usuarios han expresado su desacuerdo, antes de tiempo y de recibir ninguna multa, argumentando que "si conducir con chanclas limita los movimientos, conducir con tacones lo hace mucho más". Y, de nuevo, conducir con tacones también podría acarrear una multa, siempre y cuando el agente interprete que esto limita la libertad de movimientos de la persona que conduzca.





Has escuchado alguna canción ???? del grupo "No me pises ?? que llevo CHANCLAS", seguro que si.



Pues, quédate con este estribillo: "No le pises ?? que llevas CHANCLAS".



Si lo haces pueden denunciarte por no ser capaz de mantener la libertad de movimientos.#ViajeSeguro pic.twitter.com/bSJcJZ4Yaz — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) 17 de junio de 2018