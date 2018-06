Willy Toledo: "La exaltación del españolismo es espantosa, y más con el Mundial"

«Hay que volarlo todo por los aires», afirma el intérprete, en el punto de mira tras ser acusado de un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. «Monarquía corrupta, políticos corruptos, prensa corrupta y banca ladrona...». Nadie se salva de la hoguera en su discurso.

Willy Toledo, sobre el que pesa un presunto delito contra los sentimientos religiosos por insultar a Dios y la Virgen, participó recientemente un macrofestival por la libertad de expresión celebrado en Palma de Mallorca.

¿Qué falla en España en materia de derechos humanos?

En España hay que hacer una enmienda a la totalidad. Falla todo. Y es consecuencia de eso que llaman la Transición, que no fue ni Transición ni nada, porque en los estamentos públicos –policía, ejército, judicatura, fiscalía, medios de comunicación, política– todos siguen en sus puestos. Aquí no se depuró a nadie. La Iglesia continúa teniendo un poder absolutamente anacrónico e inaceptable. El PSOE está lleno de franquistas y qué decir de la Monarquía, con el cuñado de Urdangarin. En fin, una monarquía corrupta, unos políticos corruptos, una prensa corrupta, una banca ladrona€ Hay que volarlo todo por los aires.

¿Confía en que el gobierno de Pedro Sánchez derogue la ley mordaza?

Ya ha dicho que la va a retocar, no a derogar. No les interesa. Son los mismos. Tenemos a un ministro del Interior que de las últimas nueve condenas del Tribunal Europeo de derechos humanos contra España por no investigar las denuncias por torturas, en seis el juez instructor era Grande Marlaska. Es decir, tenemos en el ministro del Interior a un torturador. Y él fue el sustituto de Garzón, otro torturador. No confío para nada en el PSOE, nunca lo he hecho, es puro régimen, mucho más que el PP.

Retorno a la sanidad universal y paga extra de verano para los pensionistas. ¿Ni siquiera aplaude esas medidas?Bueno, son medidas potentes, a ver si se hacen efectivas.

Este semana llegó a Valencia el Aquarius. ¿Por qué fracasa Europa ante la inmigración?

La UE es una construcción capitalista para los ricos, con lo cual la gente que viene huyendo de la pobreza pues obviamente no son bienvenidos. ¿Por qué el año pasado había doce barcos salvando gente en el Mediterráneo y ahora solo queda uno? Porque los han perseguido, los han judicializado, han retenido los barcos, los han metido presos, les han acusado de tráfico ilegal de seres humanos€ Medio millón de seres humanos vivos son un problema, porque hay que darles de comer, darles una casa o tenerlos en algún lado. Con medio millón de humanos ahogados en el mar, se acabó el problema. Les da igual la vida de las personas y eso se llama capitalismo. Los valores europeos han sido toda la vida el imperialismo, el saqueo, la guerra y la persecución contra las minorías, que desgraciadamente se han exportado al mundo entero. Europa es una organización criminal con su organización terrorista, que se llama la OTAN, e imponen su voluntad donde quieren y destruyen países, caso de Libia, Irak y Siria, los tres más avanzados del mundo árabe. Europa es un pozo de mierda y vamos para atrás, en diez años tendremos un Estado fascista, que ya tenemos, pero medio camuflado. A los policías les acaban de subir el sueldo 400 euros, y eso quiere decir que los necesitan obedientes y contentos, porque vienen paquetes de recortes de la UE. Estamos en una deriva absolutamente escalofriante y peligrosísima.

El 28 de junio está de nuevo citado ante la Justicia por «cagarse en Dios, en el dogma de la santidad y en la virginidad de la Virgen María». ¿Qué pasará?

No asistiré. Haremos una procesión del santo coño insumiso, con un coño gigante de cinco metros. Intento que se desvíe la atención de mí y se ponga el foco en la aberración que supone que tengamos cinco artículos del Código Penal referentes a las ofensas a los sentimientos religiosos, delitos que con Franco se llamaban blasfemia. Leo Bassi también participará con una misa patólica, con un pato gigante. Lo haremos todo a lo grande. Me imagino que el juez emitirá una orden de busca y captura, no le queda otra. Calculo que me detendrán el viernes día 29 porque en estos casos de no comparecencia, si te detiene la policía te tiene que llevar directamente al juez, pero los fines de semana no hay jueces, así que me comeré el calabozo viernes, sábado y domingo. Si pueden putear, putearán todo lo que puedan.

¿No se resistirá?

Yo no voy a ir voluntariamente, pero tampoco voy a ofrecer resistencia a la policía. Yo no huyo de la justicia. Todo el rato digo dónde estoy.

¿No hay que poner ningún límite a la libertad de expresión?

Los delitos de odio se incluyeron en el Código Penal por la presión de la izquierda, y fue un error, porque a los únicos que nos imputarán esos delitos es a la izquierda. Ponerle límites, en principio, no me parece bien. Ahora, cuando vivamos en un sistema socialista podremos empezar a perseguir a los nazis, xenófobos, racistas... Hay que perseguir hechos, no palabras.

La obra Presos políticos de Santiago Sierra expuesta en Palma ha sufrido un atentado esta semana. Todavía buscan a los culpables.

La extrema derecha está creciendo a pasos agigantados, y una vez más han tirado de España. No me entra en la cabeza. ¿Qué coño es España? España no es nada, es un nombre, un territorio con un pueblo viviendo dentro de él. La gente no se moviliza porque les quitan las pensiones y no pueden pagar el alquiler y sin embargo, una parte de los catalanes se quieren independizar y salta todo el mundo a dar palmas con las orejas a España, la misma que a ellos les tiene con el pie en el cuello. La exaltación del españolismo es espantosa, y más con el Mundial. Espero que les eliminen en la primera ronda. España está llena de presos políticos desde la entrada de la supuesta democracia, con chavales que por militar en la izquierda abertzale han ido presos veinte años por tener planfletos en su casa.

¿Cómo celebró la caída de Rajoy?

No brindé una mierda, la verdad. Me da la sensación de que lo que ha sucedido es que una vez más el régimen del 78 se ha afianzado.

¿Podemos le decepciona?

Lo de Podemos es lamentable. «Se ha ganado mi respeto», escribió en un tuit Pablo Iglesias en el adiós de Rajoy. Debía estar bajo los efectos de algún psicotrópico, porque Rajoy es un criminal. Han perdido el norte, ya vemos adónde se han ido a vivir, cuando habían dicho que jamás harían eso. No me quiero liar más. No me gusta Podemos. Son rivales, si no enemigos.

¿Aceptaría ser ministro de Cultura?

Nunca, jamás en la vida.