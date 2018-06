Las medusas invaden la costa andaluza: "No caben una encima de la otra"

A falta de un par de días para que oficialmente comience el verano, en la costa andaluza los bañistas están viendo que sus plácidos días de sol y mar se están complicando. "Esta la cosa que no se puede bañar uno", se queja uno de ellos.



Una plaga de medusas invade la costa de Andalucía y prueba de ello es el vídeo grabado por un piragüista en Málaga, donde apenas puede abrirse paso en un mar infectado por estos animales marinos.



"No caben una encima de la otra", repite el piragüista malagueño, al que le temblaba el pulso al grabar semejante invasión de medusas luminiscentes.



Muchas playas mantienen izada la bandera amarilla y los bañistas, con muchas ganas de verano, se lamentan de que justo ahora, cuando por fin atracaba el buen tiempo, las medusas lleguen masivamente.



Las lluvias y las fuertes rachas de viento que han azotado la costa andaluza han hecho que las medusas hayan llegado desde alta mar hasta la costa.



La llegada o no de esta plaga de medusas a la costa murciana dependerá de la intensidad y dirección del viento, así como de las corrientes marinas.