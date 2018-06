"A tomar por culo Murcia", el tatuaje viral

Los tatuajes están cada día más de moda, por lo que un aumento en el número tanto de tatuadores -que no siempre son precisamente los mejores de su campo- como de tatuados -que no siempre tienen muy claro qué quieren- provoca diseños feos o directamente equivocados que quedan para siempre ya no sólo en la piel (lo cual tiene remedio) si no en Internet, de donde jamás se eliminarán.



El último de ellos es el de esta joven que ha decidido tatuarse un mapamundi en la espalda. Y o prefirió dibujar su propio diseño y no tiene demasiada idea de geografía o alguien la ha 'troleado', ya sea el tatuador o el creador del diseño original. Y es que como señalan, con bastante humor y mala baba, los tuiteros, está repleto de fallos.



El primero de ellos y más evidente, quizás porque nos atañe, es que España parece estar unida a África. De hecho el texto que acompañaba a la imagen, que se ha vuelto viral con rapidez, rezaba: "A tomar por culo Murcia". Pero no sólo Murcia ha desaparecido. Y es que como señalan varios usuarios, divertidos, en las respuestas: "Se ha comido Granada, Almería y Murcia"; "A Galicia le ha salido un tumor" o "Media Portugal no existe, por no decir de Islas Baleares e Islas Canarias".



Y es que hay que mirar muy bien quien nos tatúa.





a tomar por culo murcia pic.twitter.com/jR37KZtMcG — esther (@fuckhoyuelxs) 6 de junio de 2018