Cachondeo internacional en las redes con un bar de Murcia

La moda de los bares cerveceros ha quedado atrás. Esos días en los que prácticamente cualquier nuevo local que se abría en Murcia tenía que tener bancos y mesas de madera y al menos cincuenta tipos de cerveza han dejado paso, poco a poco, a gastrobares, locales low-cost y cualquiera que vaya siendo la tendencia del momento.



Sin embargo, por supuesto, aún existe alguno que resiste, como el que llamó la atención a un escocés que hacía turismo por el centro de Murcia. El motivo es que el establecimiento es un bar especializado en cervezas artesanas e internacionales. Quedándose sólo con el primer concepto, el cliente escocés pensó que pinchaban la Tennent's, la que probablemente sea una de las cervezas más famosas y comerciales de su país, como artesana y no dudó en compartirlo en las redes.



La publicación se ha vuelto viral y otros usuarios comparten historias parecidas al respecto. El equivalente sería, para que nos hagamos una idea, ir a Escocia de vacaciones, entrar a un 'bar hípster' (así llama el escocés al bar murciano), encontrar que venden Estrella Levante y pensar que lo hacen como si fuera cerveza artesanal, como la mayoría de las que aparecen en la pizarra.



Este fue el comentario que ha desatado las experiencias de muchos usuarios de las redes sociales en los bares:





They're selling Tennents in Murcia as a craft beer in a hipster bar pic.twitter.com/kwz83VGD50