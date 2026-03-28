Murcia se proyecta al mundo con una Semana Santa que impulsa el turismo y roza el lleno en hostelería

La Semana Santa de Murcia, declarada de Interés Turístico Internacional, se consolida en 2026 como uno de los principales motores de proyección exterior y dinamización económica de la ciudad. En un momento clave del calendario —a las puertas del Sábado de Pasión—, la capital del Segura vuelve a situarse en el escaparate nacional e internacional gracias a una celebración que combina tradición centenaria, singularidad estética y un notable impacto turístico.

El arranque de los desfiles pasionales, con la salida de la Cofradía del Cristo del Amparo desde la iglesia de San Nicolás, ha marcado ya el inicio de unos días en los que Murcia se transforma por completo. Las calles del casco histórico comienzan a llenarse de nazarenos, estantes y visitantes que encuentran en la Semana Santa murciana una propuesta única dentro del panorama español, caracterizada por la luz, el color y la cercanía entre cofradías y público.

Este posicionamiento internacional se ve reforzado en los últimos años por la apuesta por la digitalización y la difusión global. La colaboración del Ayuntamiento con la plataforma Sentir Cofrade permitirá, por tercer año consecutivo, seguir en directo hasta 17 procesiones, con la participación de 15 cofradías y la exhibición de 97 pasos. Una ventana abierta al mundo que amplifica el alcance de la tradición murciana y permite que miles de espectadores, dentro y fuera de España, se acerquen a la riqueza patrimonial y emocional de estos cortejos.

Entre las novedades de esta edición destaca la ampliación de la cobertura durante la noche del Viernes Santo, incorporando momentos de especial simbolismo y recogimiento que hasta ahora no habían sido retransmitidos en directo. Se trata de una apuesta por mostrar no solo la espectacularidad de los desfiles, sino también su dimensión más íntima, reforzando el valor cultural y espiritual de la Semana Santa.

Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Penitencia. / Ayto. Murcia

Pero más allá de su dimensión cultural, la Semana Santa es también un potente revulsivo económico. Las previsiones del sector turístico apuntan a una ocupación muy elevada durante los días centrales, con especial incidencia en Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, jornadas en las que se espera rozar el lleno técnico en hoteles y alojamientos turísticos. En años anteriores ya se alcanzaron cifras cercanas al 96,7%, y todo indica que en 2026 se repetirán registros similares o incluso superiores.

Este incremento de visitantes se traduce en un notable dinamismo para la hostelería, el comercio y los servicios turísticos, especialmente en el centro urbano. Restaurantes, bares y establecimientos comerciales viven en estas fechas uno de sus momentos álgidos del año, impulsados por la llegada tanto de turistas nacionales como internacionales, así como por el propio movimiento interno de la población.

El impacto se extiende también al empleo. Se estima la creación de alrededor de 4.755 contratos en la Región de Murcia durante esta campaña, lo que supone un incremento del 17,5% respecto al año anterior. La mayoría de estos puestos se concentran en sectores directamente vinculados al turismo, evidenciando el papel tractor de la Semana Santa en la economía regional.

Para gestionar este aumento de afluencia, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan especial de movilidad que busca facilitar los desplazamientos y reducir la presión sobre el tráfico en el centro. Entre las medidas destacan la habilitación de aparcamientos disuasorios gratuitos —con más de 400 nuevas plazas—, el refuerzo del transporte público y la puesta en marcha de servicios de lanzaderas hacia las principales zonas de actividad. Además, en las jornadas clave se contempla la gratuidad del transporte público, una iniciativa que pretende mejorar la experiencia del visitante y favorecer una movilidad sostenible.

Las calles, bares y restaurantes abarrotados durante Semana Santa. / Ayto. Murcia

En el plano estrictamente procesional, los próximos días concentran algunos de los momentos más esperados. Tras los primeros cortejos ya celebrados, como el Vía Passionis o la Procesión del Ángel, la ciudad se prepara para vivir con intensidad las grandes jornadas, en las que desfilan pasos de extraordinario valor artístico, muchos de ellos obra de grandes maestros de la imaginería. La singularidad de los estantes murcianos —que portan los tronos a hombros—, la disposición de los nazarenos y la interacción con el público conforman una identidad propia que distingue a Murcia de otras celebraciones del país.

La tarde de Miércoles Santo tendremos la procesión de la Real y Muy Ilustre Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, conocidos popularmente como ‘los Coloraos’, el cortejo más popular y huertano, mientras que Jueves Santo y Viernes Santo marcarán el punto álgido, con procesiones que combinan solemnidad y espectacularidad. El Sábado Santo ofrecerá un tono más contenido y reflexivo, antes del desenlace festivo de la Pascua. Todo ello en un ambiente en el que tradición, religiosidad y atractivo turístico conviven de manera natural.

Desde una perspectiva estratégica, la Semana Santa se consolida como el evento que marca el inicio de la temporada alta turística en la ciudad. Su capacidad para atraer visitantes, generar pernoctaciones y fidelizar al público refuerza un modelo que apuesta por la cultura y el patrimonio como ejes de desarrollo. Murcia no solo exhibe su tradición, sino que la convierte en una herramienta de posicionamiento global.

También cabe destacar la importancia de la Semana Santa con la gastronomía de Cuaresma, que en Murcia se define por platos de cuchara contundentes, verduras de la huerta y bacalao, destacando los guisos de patata y bacalao, el potaje de acelgas y la ensalada murciana, junto a las tradicionales torrijas, monas, leche frita y buñuelos.

Con el respaldo institucional y la colaboración entre administraciones y sector privado, la ciudad afronta estos días con la mirada puesta tanto en la excelencia organizativa como en la proyección exterior. La Semana Santa de Murcia no es solo una celebración: es un motor económico, un reclamo internacional y una seña de identidad que, año tras año, sigue creciendo en impacto y reconocimiento.