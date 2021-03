El presidente del partido popular de Lorca, Fulgencio Gil, se ha reunido con los presidentes y presidentas de las seis cofradías que organizan los Desfiles Bíblico Pasionales y Procesiones de Semana Santa para transmitirles su apoyo ante la difícil situación en la que se encuentran debido a que la pandemia de la COVID-19 impide otra vez que se pueda desarrollar el programa que siempre se ha preparado para estas fechas tan entrañables para la ciudad de Lorca.

Gil ha manifestado que “se trata de un año muy complicado para todos puesto que, por segunda vez, de forma consecutiva no vamos a poder disfrutar de lo que constituye nuestra expresión religiosa, cultural y social más extraordinaria”, subrayando el notable esfuerzo de imaginación que se está llevando a cabo por parte de los Pasos con el objetivo de que los lorquinos, independientemente de la cofradía a la que pertenezcan, cuenten con actos propios para seguir con la tradición pasional lorquina.

El presidente popular recuerda que el lema de la Semana Santa de Lorca es “Una Pasión Diferente” y “este año 2021, será doblemente diferente, pero no por ello debemos caer en el desánimo, ni perdernos en la nostalgia, sino que animo a todos los lorquinos y de forma particular, a los mayordomos y seguidores de los pasos a que mantengan viva esa ilusión y esa pasión que siempre ha caracterizado a nuestra particular y maravillosa manera de expresar nuestro más profundo sentimiento religioso”.

Gil insiste en que “Lorca no se entiende sin Semana Santa, porque Lorca es una pasión desbordada, fiel reflejo del espíritu de los lorquinos”, añadiendo que “es cierto que sin procesiones parece que nos quedamos vacíos pero la fuerza de un pueblo como el lorquino, capaz de afrontar las situaciones más difíciles, capaz de superar tragedias como los terremotos de 2011, las inundaciones de 2012 y la actual pandemia, está con nosotros porque es ahora cuando más nos hace falta”..

Prueba de ello, según Gil, lo están dando las principales hermandades y cofradías realizando un nuevo esfuerzo para adaptar sus tradicionales actos de Semana Santa a la coyuntura por la que atravesamos.