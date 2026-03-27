"Nuestra Semana Santa nunca toca techo"

Noelia Arroyo se apresta a vivir la Semana Santa por quinto año como alcaldesa, manteniendo su ilusión y visión global por lo que califica «un tesoro de Cartagena» que, con merced a una «gran maquinaria humana», se ve «y se siente».

Si, en su faceta de periodista, tuviese que elaborar un artículo de presentación de la Semana Santa de Cartagena, ¿qué destacaría en la entradilla?

Destacaría que Cartagena no solo saca procesiones a la calle, sino que pone en marcha un reloj de precisión donde el orden, la luz y la flor se funden con la historia. Diría que es el momento en el que la ciudad se reconoce a sí misma, donde el patrimonio trimilenario sirve de escenario para una manifestación de fe que es, a la vez, nuestra mayor obra de arte colectiva. Cartagena en Semana Santa no se ve, se siente.

Desde niña ha sido cofrade ‘multicolor’, ¿qué momentos procesionistas destacaría de cada una de las cuatro cofradías?

Es difícil elegir, porque mi corazón tiene un poquito de cada color. Del Socorro, la sobriedad del inicio de todo en la madrugada del Viernes de Dolores; de los californios, la majestuosidad del Prendimiento y esa luz que inunda la calle Mayor; de los marrajos, sin duda, la solemnidad del Santo Entierro y el recogimiento del Viernes Santo; y del Resucitado, la explosión de alegría del domingo, que es el broche de oro de nuestra fe.

La Semana Santa es un ejemplo de gestión y de generosidad ciudadana

Está viviendo las procesiones como alcaldesa desde 2022, ¿le ha hecho descubrir alguna visión nueva de los desfiles?

Totalmente. Como alcaldesa pasas de vivir la emoción de ver el cortejo pasar a descubrir la inmensa maquinaria humana que hay detrás. He conocido de cerca la responsabilidad y el desvelo de los hermanos mayores y de los servicios municipales. Ahora veo la Semana Santa como un ejemplo de gestión y de generosidad ciudadana. Es una visión más amplia, de gratitud infinita hacia los miles de cartageneros que trabajan todo el año para que estos diez días sean perfectos.

En esa condición de regidora del municipio, es usted quien se dirige a la Virgen de la Caridad este Viernes de Dolores. ¿Qué le va a pedir a la patrona este año?

Le pediré, en primer lugar, salud para todos los cartageneros. Pero también que nos siga dando fuerza para trabajar por una Cartagena más próspera y solidaria. Este año, mi petición será especialmente por las familias que más lo necesitan y por que sepamos mantener esa unión que nos hace grandes como pueblo. Ante Ella, una se siente pequeña y sólo puede dar gracias por la protección que siempre brinda a su ciudad.

El ayuntamiento es el primer colaborador de las cofradías y no sólo en el aspecto económico, ¿nos podría indicar algunos aspectos de esa colaboración?

El apoyo económico es fundamental, pero la logística es vital. Hablamos de seguridad, limpieza, infraestructuras, montaje de tribunas y, sobre todo, la coordinación a través de la Junta de Cofradías. Este 2026 hemos dado un salto cualitativo con la primera programación cultural de Cuaresma, ‘De Ceniza a Pascua’, con más de cien actividades. Queremos que la Semana Santa se viva con intensidad desde el Miércoles de Ceniza.

Además, pone ‘guapa’ la ciudad para estos días...

¡Por supuesto! Cartagena tiene que brillar. Reforzamos la ornamentación floral, la iluminación y el mantenimiento de nuestras calles. Queremos que el visitante se encuentre una ciudad impecable, que el patrimonio luzca como nunca y que los cartageneros sintamos orgullo de nuestra casa. Es nuestra mejor carta de presentación.

Ofrecemos un cóctel de orden militar, arte barroco y luz mediterránea que es único en el mundo

Un capítulo importante es la accesibilidad durante las procesiones, que este año va a más. ¿Nos la podría explicar?

Mi compromiso es que la Semana Santa sea de todos y para todos. Este año hemos ampliado las zonas reservadas para personas con movilidad reducida y hemos mejorado los accesos en los itinerarios. Queremos eliminar barreras para que nadie se quede sin vivir la emoción de nuestras procesiones por una limitación física.

Sol, playa, tradición, devoción, patrimonio, historia... Son componentes del cóctel que ofrece Cartagena a los visitantes en estas fechas. ¿Conoce algún otro lugar de España con una oferta similar?

Sinceramente, no. Hay Semanas Santas maravillosas en España, pero ninguna tiene este ‘cóctel’ tan equilibrado. En Cartagena puedes ver una procesión del siglo XVIII rodeada de murallas púnicas o teatros romanos, y a los diez minutos estar disfrutando de nuestra gastronomía frente al mar. Esa mezcla de orden militar, arte barroco y luz mediterránea es única en el mundo.

¿Qué previsiones de turistas hay para estas fechas?

Las perspectivas son, como siempre, bastante buenas. El sector hotelero y hostelero confía en mejorar las cifras anteriores, porque la promoción de Cartagena, y específicamente de la Semana Santa, en ferias como FITUR está dando buenos frutos. Cartagena ya no es solo un destino de paso, es un destino de experiencia completa. La gente viene por la Semana Santa, pero se queda por nuestra historia y nuestra hospitalidad.

Para acabar, preguntas en doble dirección sobre la Semana Santa. ¿Ha tocado techo?, ¿le falta algo?

Nuestra Semana Santa nunca toca techo porque la devoción y la creatividad de los cofrades no tienen límites. Siempre hay un nuevo bordado, una nueva marcha o una forma de mejorar. ¿Qué le falta? Quizás que terminen de descubrirnos, aunque en eso estamos trabajando intensamente. La Semana Santa de Cartagena es un tesoro que se renueva cada primavera.