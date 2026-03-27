Pasos de expansión

«Sólo con saber que mi abuelo, que ya no puede bajar a ver los desfiles, tiene la oportunidad de ver todas las procesiones sentado en su casa, ya merece la pena lo que estamos haciendo». Es la respuesta que nos ofrece Iván Lillo cuando le preguntamos cómo se entiende crear una ‘movida’ tan grande como es ‘La Semana Santa de Cartagena TV’ de forma altruista, añadiendo en su respuesta que es pilar de esa iniciativa el hondo sentimiento procesionista de sus seis integrantes: Antonio Valverde, María Lillo, Adrián Belchí, Julio Lillo Vidal, Iván Lillo Cifuente y Eduardo Chacón, a los que se suma en estas fechas Mónica Ibernón.

La chispa de este proyecto estuvo en Julio e Iván, sumándose después el resto de compañeros, todos procesionistas activos y que en estas fechas se cogen vacaciones en sus obligaciones laborales para volcarse en estas transmisiones, pese a que también les supone recortar a lo mínimo su presencia en los desfiles pasionarios. Han pasado seis años desde que empezaron y siguen teniendo como norte «la promoción cultural de la Semana Santa de Cartagena, de Interés Turístico Internacional, acercándola a todo el mundo para que se disfrute y viva sin fronteras», apuntando Julio que en este tiempo se ha logrado un alcance de un millón de internautas, «con lo que estamos al mismo nivel que las procesiones de Sevilla y podemos proclamar que el procesionista cartagenero está tan de moda como el cofrade andaluz».

«Somos unos ‘frikis’ de la Semana Santa de Cartagena», remarca Iván para expresar que este canal de Youtube surgió «del alma procesionistas» de este inquieto y joven equipo, que sigue dando cada año ‘una vuelta de tuerca’ para no repetirse de una edición a otra en lo que ofrecen por las pantallas: «Buscamos nuevos enfoques y apostamos por el detallismo y por todo lo que sirva para ofrecer un producto fresco y atractivo al espectador», señala Iván respecto a unas transmisiones que abarcan los diez días de desfiles y que ofrecen desde la salida hasta la recogida de cada uno. «En 2025 conseguimos que, gracias a todo el equipo, no hubiera un momento o una calle sin cubrir, y se han conseguido hitos como cantar a través de la pantalla todas y cada una de las salves cartageneras de la ‘Semana grande’ cartagenera».

Inicio en la pandemia

Volvemos a los inicios y nos explican que comenzaron con las transmisiones por el canal de Youtube en la pandemia «gracias a que desde jóvenes hemos grabado la Semana Santa. Tras acumular gran cantidad de grabaciones, y suspenderse las procesiones en 2020 y 2021 debido a la covid-19, decidimos montar ese banco de imágenes para recrearlas y difundirlas cada día de pasión como si estuvieran ocurriendo en tiempo real. Después, utilizando como base de operaciones un balcón de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, situado frente a la iglesia de Santa María de Gracia, dimos el paso a ofrecer en directo cada una. En los ejercicios siguientes hemos continuado trabajando e innovando, incorporando cámaras que se reparten por el recorrido, incluidas las ubicadas dentro de la propia iglesia y a pie de calle, generando una visión para el espectador más realista e inmersiva. A día de hoy, ‘La Semana Santa de Cartagena TV’ es un proyecto consolidado que sigue luchando por difundir la grandeza de la Semana Santa cartagenera».

Es tal el nivel alcanzado, que ya se presenta la programación en un acto público, que este año ha tenido como marco la sede california de ‘La Espiga’, donde se dio a conocer el cartel oficial, se presentó la nueva web (https://www.semanasantacttv.es/), se proyectó un vídeo promocional, fueron repartidas las guías de mano y se estrenó el galardón ‘Alma procesionista’, siendo el músico José Lillo, su primer destinatario.

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Entrega del premio ‘Alma procesionista’ a José Lillo. / Karma21

Volvemos al tema económico, pues todo este despliegue cuesta bastante dinero. «Lo sufragamos con las aportaciones del Ayuntamiento, las cofradías y empresas y comercios colaboradores», explica Iván, quien reconoce que es difícil cubrir todos los costes al reconocer que hay pagos que se les pegan a sus bolsillos, aunque conforme está subiendo el calado popular está bajando esos desembolsos, que también vienen a reflejar la auténtica vocación de servicio que, en este caso hacia la Semana Santa, tienen estos siete magníficos procesionistas que un buen día decidieron cambiar hachotes, estandartes y varas por micrófonos y cámaras, creando la mayor ventana al exterior que ha tenido la Semana Santa de Cartagena en su historia.