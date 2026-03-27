Javier Pavía: "Toda Cartagena está representada en la Semana Santa"

Poco después de ser nombrado hermano mayor del Cristo del Socorro, Javier Pavía Galán asumía el cargo de presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cartagena, el cual dejará en las próximas semanas. «Comencé un poco atropellado al asumir esas funciones de golpe, pero enseguida se encauzó el trabajo y mi balance de estos dos años es muy bueno. pues la Junta de Cofradías cada vez más asume el papel de coordinadora de las hermandades y de las iniciativas colectivas cofrades, creo que, poco a poco, se avanza más hacia lo que debe ser», indica, remarcando que es básico «y muy importante dedicar tiempo a esa labor».

Entre las iniciativas llevadas a cabo en los últimos años por las directivas que han estado al frente de la Junta de Cofradías figuran la carrera popular ‘Cuatro millas’, concurso de marchas procesionistas, exposiciones, acto de presentación del cartel oficial, edición de una guía de cuaresma y, entre otras, la organización de la procesión de los querubines, ideada por el ayuntamiento. De cara al futuro, considera importante que la junta tenga sede propia en lugar de, como sucede ahora, que fija su domicilio en el de la cofradía que ostenta el cargo cada dos años.

¿Cuánta gente está apuntada a cofradías y agrupaciones de la ciudad de Cartagena?, le preguntamos. «Unas dieciséis mil», informa, remarcando que toda Cartagena «está representada en su Semana Santa, pues es extraño encontrar alguna familia que no tenga algún vínculo con las procesiones».

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Pavía también resalta lo que es y representa la Semana Santa desde un punto católico y artístico, «pues es un museo viviente en la calle», además de lo que aporta de beneficio a la ciudad en multitud de sectores como la hostelería, el turismo o el ámbito vacacional. «Nuestra Semana Santa es singular y diferente al resto de las que se celebran en España por su marcialidad, su luz, sus flores, su arte, su sentimiento, lo que arrastra…».