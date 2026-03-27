Semana Santa de Cartagena 2026
El imán de la Pasión
Cartagena es en Semana Santa el destino de miles de personas para disfrutar de su oferta devocional, cultural y turística
Carlos Illán Ruiz
La palabra ‘única’ está adosada a Cartagena cuando llega su ‘Semana grande’. Es difícil encontrar un lugar que aúne unas procesiones muy singulares que son de interés internacional con una ciudad trimilenaria, repleta de restos de su historia, y que tenga a escasa distancia la variedad de playas que ofrece la costa cartagenera. Por eso, vienen miles de turistas, de los que muchos son ‘repetidores’ que se entremezclan con unos residentes en el municipio que no faltan a su encuentro anual con la Semana Santa.
El espectador que por primera vez contempla las procesiones de Cartagena suele quedar cautivado, pues son muchos los elementos diferenciales con otras localidades. La devoción, cultura, religiosidad y tradición que ofrecen los cortejos pasionarios se ven enriquecidos por otros factores, entre los que destaca un orden al caminar de los tercios de penitentes casi centenario, en el que todos los integrantes de las filas se mueven al unísono. La calidad artística de la mayoría de imágenes y tronos, además de hachotes, estandartes y otros enseres, amplían unos cortejos en los que el espectáculo lo pone, principalmente, ver a los grupos de caballeros y damas portapasos llevar sobre sus hombros pesados tronos. El arreglo floral, que forma preciosos ‘jardines flotantes’ alrededor de las escenas pasionarias, y la iluminación también diferencian a las peanas cartageneras de otras ciudades, al igual que el relato cronológico de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
También es singular la estructura de funcionamiento, pues hay cuatro cofradías encargadas, de forma coordinada a través de la Junta de Cofradías, de organizar los desfiles, acogiendo cada una las agrupaciones que se encargan de poner cada tercio en la calle.
Cartagena se pone ‘guapa’ y acogedora
El Ayuntamiento de Cartagena ha adoptado diversas iniciativas para el embellecimiento de la ciudad (se han plantado 30.000 unidades de especies ornamentales) y para facilitar la movilidad de vecinos y visitantes estos días. En cuanto al transporte, hoy, Viernes de Dolores, el bus urbano será gratuito en todas sus líneas y durante Miércoles y Viernes Santo se ampliarán horarios hasta la finalización de las procesiones. El tráfico por la ciudad se restringe entre hoy y el 5 de abril, por lo que se recomienda el uso de transportes públicos.
¿QUÉ CUESTA SENTARSE?
Los precios de las sillas van de entre 3 y 8 euros, según el desfile y la ubicación dentro del recorrido. Se pueden adquirir a través de www.sillascartagena.compralaentrada.com y, de forma presencial, en una caseta instalada en la plaza Juan XXIII.
ACCESIBILIDAD
El ayuntamiento habilita 5 espacios para que las personas con movilidad reducida puedan ver las procesiones, estando ubicados en calle Cañón con Príncipe de Vergara, Intendencia con Puerta de Murcia, Carmen con San Roque, Puerta de Madrid con Carmen y en la esquina de la calle del Parque.
MUSEOS GRATUITOS
Con motivo de la festividad de la patrona de Cartagena, hoy no cuesta pagar entrada para acceder al Museo del Teatro Romano, Museo del Foro Romano-Molinete, Muralla Púnica, Casa de la Fortuna, refugios de la Guerra Civil, Augusteum, Castillo de la Concepción y Fuerte de Navidad.
Cifras y datos
Alrededor de 3 millones de euros es lo que mueven las 4 las cofradías que organizan unas procesiones que surgieron hace 5 siglos y que hace 20 años fueron declaradas de ‘Interés Turístico Internacional’, durando 10 días cada año, en los que se calcula que entre 250.000 y 300.000 son las personas que asisten a presenciar los desfiles que protagonizan unos 16.000 cofrades repartidos en 48 agrupaciones y que atraen a unos 22.000 turistas, siendo el impacto económico generado en Cartagena de unos 18 millones de euros.
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