Guía de diez días de procesiones en Cartagena

Viernes de Dolores

* Durante la jornada de hoy la visita a los museos de la ciudad es gratuita, al igual que el uso del bus urbano

3.30 horas. Vía Crucis del Cristo del Socorro. Salida desde la calle Sepulcro. Estación ante la Virgen del Rosell a las 4.30 horas y misa a las 6 en la basílica de Caridad. Concluye sobre las ocho en la plaza de San Ginés.

Vía Crucis del Cristo del Socorro. Salida desde la calle Sepulcro. Estación ante la Virgen del Rosell a las 4.30 horas y misa a las 6 en la basílica de Caridad. Concluye sobre las ocho en la plaza de San Ginés. 11.30 horas. Misa solemne matinal en la Real Basílica Menor de la Virgen de la Caridad con entrega de la ‘Onza de oro’ por parte del ayuntamiento.

Misa solemne matinal en la Real Basílica Menor de la Virgen de la Caridad con entrega de la ‘Onza de oro’ por parte del ayuntamiento. 17.00 horas. Salida del desfile de colectivos cartageneros para agasajar a su patrona, la Virgen de la Caridad.

Salida del desfile de colectivos cartageneros para agasajar a su patrona, la Virgen de la Caridad. 18.00 horas. Vía Crucis de la Cofradía del Cristo de la Divina Misericordia por el centro de la ciudad. Salida y recogida en la plaza de la Merced (‘El Lago’)

Vía Crucis de la Cofradía del Cristo de la Divina Misericordia por el centro de la ciudad. Salida y recogida en la plaza de la Merced (‘El Lago’) 21.00 horas. Procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima del Rosario (californios). Salida desde la iglesia de Santa María, donde se recoge a las 1.15 horas.

Sábado de Pasión

Procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima del Rosario (californios). Salida desde la iglesia de Santa María, donde se recoge a las 1.15 horas.

- Traslados de imágenes:

18.00 horas. Jesús Nazareno desde Santo Domingo hasta la iglesia de Santa Lucía, donde llega a las 19.15 horas.

Jesús Nazareno desde Santo Domingo hasta la iglesia de Santa Lucía, donde llega a las 19.15 horas. 19.00 horas. Jesús de Medinaceli desde Santa María hasta la UPCT en la Muralla del Mar (llegada 19.55 horas).

Jesús de Medinaceli desde Santa María hasta la UPCT en la Muralla del Mar (llegada 19.55 horas). 19.30 horas. Cristo de la Misericordia en ‘vía crucis’ desde Santa María hasta el colegio de Carmelitas

Cristo de la Misericordia en ‘vía crucis’ desde Santa María hasta el colegio de Carmelitas 20.00 horas. Cristo de la Agonía desde el Patronato del Sagrado Corazón hasta Santa María (llegada a las 20.55 horas).

Cristo de la Agonía desde el Patronato del Sagrado Corazón hasta Santa María (llegada a las 20.55 horas). 19.50 horas. Virgen de la Soledad de los Pobres desde la parroquia de San Antonio María Claret hasta Santa María (llegada a las 20.40 horas).

* Cristo de la Sentencia sale desde el callejón de Comisaría a las 20.15 horas, mientras que a las 20.30 horas lo harán la Virgen de la Esperanza desde el colegio de las Carmelitas y la Virgen de la Vuelta del Calvario desde el Parque de Artillería. Las tres tallas californias se encontrarán en la calle del Carmen y marcharán juntas hacia Santa María.

21.00 horas. Misa de la agrupación del Sepulcro.

Domingo de Ramos

17.00 horas. Procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén (californios). Salida y recogida (22 horas) en Santa María.

Lunes Santo

19.00 horas. Cabildo de los dátiles de la Cofradía California.

Cabildo de los dátiles de la Cofradía California. 21.00 horas. Procesión de las promesas de la Virgen de la Piedad (marrajos). Salida y recogida en Santa María. La Virgen aparecerá sobre la rampa a las 21.50 horas, pasará por la Caridad a las 23.50 horas y se recogerá sobre la una de la madrugada.

Martes Santo

Procesión de los traslados de los apóstoles (californios). A las 20.39 horas salen Santiago desde el Gobierno Militar, San Juan desde el Real Parque de Artillería y San Pedro desde el muelle del Arsenal, siendo a las 21.15 horas cruza la puerta hacia la calle Real. El encuentro se producirá en la plaza de San Sebastián. Recogida a las 22.15 horas.

Miércoles Santo

* Durante la mañana y primeras horas de la tarde se puede visitar la iglesia para contemplar la preparación de los tronos

12.45 horas. Colocación de la corona al Cristo del grupo de la Coronación de Espinas. 13 horas. Misa en la capilla california ante el trono, con motivo de las indulgencias plenarias que otorgó una bula papal a la hermandad.

Colocación de la corona al Cristo del grupo de la Coronación de Espinas. 13 horas. Misa en la capilla california ante el trono, con motivo de las indulgencias plenarias que otorgó una bula papal a la hermandad. 17.45 horas. Lavatorio de Pilatos (californios) ante el Palacio Consistorial.

Lavatorio de Pilatos (californios) ante el Palacio Consistorial. 21.00 horas. Magna procesión del Cristo del Prendimiento (californios). Salida desde la iglesia de Santa María. Recogida sobre las tres de la madrugada. Después, San Pedro regresará al Arsenal al ritmo del pasodoble ‘El Gallo’.

Jueves Santo

16.30 horas. Cabildo de las Yemas de la Cofradía Marraja.

Cabildo de las Yemas de la Cofradía Marraja. 19.00 horas. Acto de desagravio de los soldados romanos californios al Ecce Homo. Puerta de Santa María.

Acto de desagravio de los soldados romanos californios al Ecce Homo. Puerta de Santa María. 20.25 horas. Lectura del reglamento de la procesión en interior de la iglesia.

Lectura del reglamento de la procesión en interior de la iglesia. 20.45 horas. Procesión del Silencio y Cristo de los Mineros (californios). Salida desde Santa María. Recogida antes de acabar la medianoche.

Viernes Santo

Procesión del Encuentro (marrajos). Salidas: Procesión de la Verónica desde Santa María (2 horas), Jesús de Medinaceli desde el Campus de la Muralla del Mar (2.10 horas), Nazareno desde la Pescadería de Santa Lucía (2.30 h) y la Virgen y San Juan desde la iglesia de Santa María (2.45 h). Encuentro a las 4.30 horas e inicio de una procesión conjunta hasta la iglesia.

20.00 horas. Procesión del Santo Entierro de Cristo (marrajos). Salida desde Santa María de Gracia. La Virgen de la Soledad sale a las 22.25 horas y se recoge en la iglesia pasadas las dos de la madrugada.

Sábado Santo

19.00 horas. Procesión de la Vera Cruz y Santas Mujeres (marrajos). Salida desde Santa María (la Soledad de los Pobres saldrá a las 22.30 horas). A las 19.10 horas sale el grupo de las Santas Mujeres desde el Rectorado de la UPCT, que a las 19.45 se incorpora al desfile por la calle del Duque.

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