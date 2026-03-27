Devoción sin santo

Los granaderos y los romanos de marrajos y californios, y la Escolta y Honores de los resucitados son los cinco únicos colectivos procesionistas entre 35 de la Semana Santa de Cartagena cuyos integrantes no están unidos por la devoción hacia una imagen, lo que contrasta con el propio origen de las procesiones, cuya finalidad era sacar las tallas de las iglesias para hacer llegar de forma más cercana el mensaje cristiano a los creyentes. ¿Qué mueve a un grupo procesionista a formar parte de la representación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo?

Hemos elegido a la Agrupación de Granaderos de la Cofradía California, que reúne a unos 180 hermanos entre las secciones de adultos e infantiles de ambos sexos, además de la de honores. La cifra, incluso, supera a otros grupos con imagen devocional. Curiosa circunstancia. «Quizás, el motivo, es que ser granadero es más que un sentimiento religioso, pues el tercio de granaderos es el más singular de las semanas santas de España, a lo que se suma, en nuestro caso, el espíritu militar que existe en Cartagena y que somos una gran familia, con una gran comunión entre los integrantes, tanto hombres como mujeres, pues nuestros mayores nos han enseñado que no hay que cerrar puertas. Aquí todos somos uno. Por todo lo expuesto, nuestra conclusión es que lo que tenemos es sentimiento de agrupación», indican José Francisco Rodríguez García, presidente desde hace tres años, y Manuel Avilés Terol, instructor que lleva como granadero 50 de sus 66 años de vida, siendo, posiblemente, de los más veteranos y que bien sabe ese sentimiento del que han hablado desde que comenzó a ensayar como granadero en las desaparecidas instalaciones de la Casa de la Juventud, siendo el 12 de abril de 1992 parte del equipo fundador del tercio infantil. «Lo cierto es que los granaderos californios han experimentado una evolución muy importante con el paso de los años», remarca.

Un momento de los ensayos efectuados en cuaresma. / Karma21

José Francisco Rodríguez también añade que uno de los esfuerzos año tras año es que puedan salir en las procesiones todos los integrantes, «a veces hay que hacer encaje de bolillos, pero se suele conseguir», apuntando que «la joya es el tercio infantil, pues ahí está el futuro». Esta sección luce una réplica exacta del vestuario del tercio adulto.

¿Que le cuesta a la agrupación salir cada año en los desfiles pasionarios de Cartagena?, preguntamos. «Unos quince mil euros, apunta José Francisco Rodríguez, refiriéndose tanto a inversiones como a gastos de mantenimiento de vestuario y de armamento. Además de otras iniciativas tradicionales y locales, los granaderos marrajos suelen salir a otras poblaciones a desfilar, como Huércal-Overa (Almería) y Santiago de la Ribera, lo que permite tener ingresos que ayudan a paliar esos costes.

La sección de honores, por su parte, fue fundada en 1997 y ya en su primera formación contaba con una componente femenina, Inés Baleriola Pérez, contando con la decisión unánime de toda la junta directiva. «La paridad está presente en la agrupación y se ha visto normal la presencia femenina. No se debe, como en algún otro grupo, a falta de varones, en absoluto; están porque quieren y merecen estar», remarca el presidente.

Un momento de los ensayos efectuados en cuaresma. / Karma21

Otra singularidad de estos encarnados granaderos es que es la primera agrupación que inicia los ensayos previos a las procesiones, comenzando este año a mitad de enero en la explanada de ‘las ruinas’ del campamento de Carthagineses y Romanos. Son dos días a la semana para adultos e infantiles, mientras que los gastadores de la sección de honores se preparan casi todos los días dada la dificultad de algunos de los malabarismos que ofrecen en su marcha.

Luego, y pese a no ser un grupo ‘santero’, su participación en la Semana Santa es máxima, pues desfilan todos los días de las procesiones de la Cofradía del Prendimiento (Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Martes, Miércoles y Jueves Santo), además de los pasacalles previos que protagonizan adultos e infantiles, con tradicionales homenajes (con ofrendas florales) a las estatuas de Carlos III y del Monumento de Procesionista, respectivamente.

La Semana Santa en Cartagena es tan grande gracias a los procesionistas, dándose la chocante situación de que entregan su esfuerzo y tiempo a cambio... de pagar cuotas mensuales en sus agrupaciones. Sólo la vocación de servicio y cariño a su tierra de los cartageneros explica esta chocante situación. «La Semana Santa en Cartagena es sacrificio», remarca el presidente, «pero también ilusión y muchas ganas de engrandecer tu tierra, pues esos días, en vez de estar con tus amigos de fiesta, te pegas un palizón y encima pagas, pero lo hacemos convencidos».

José Francisco Rodríguez y Manuel Avilés. / Karma21

Un capítulo que aún no hemos tocado es el del armamento. Los granaderos portan auténticos fusiles ‘Mouser’ que fueron donados por el Arsenal Militar. También utilizan los rifles ‘Sprinfield 1908’ utilizados por militares norteamericanos en exhibiciones. A la relación se añade la colección de armas del siglo XVIII de la Cofradía California, que ahora custodia esta agrupación hasta que llegue el día en que sean expuestos en la nueva sede encarnada de ‘La Espiga’, en la calle del Aire.

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Y aunque todavía queda, ya están pensando en el centenario de la agrupación constituida en 1932. «Es verdad que aún faltan seis años, pero queremos hacer algo muy especial», avanzan, apuntando Manuel Avilés que él vivió las anteriores: «Fue humilde la del 50 aniversario y espectacular la del 75; y ahora todos queremos conseguir un centenario muy grande y emotivo», concluye.