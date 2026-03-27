Cofradía del Prendimiento

Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de Salvación de las Almas fue constituida el 13 de junio de 1747 por quince caballeros, siendo Francisco Zabala el primer hermano mayor de una hermandad que tuvo al rey Carlos III como hermano de número, tras ingresar en el año 1783. Por su parte, Juan Carlos I es ‘Hermano de honor’. En la actualidad cuenta con unos cuatro mil integrantes y tiene como hermano mayor a Pedro Ayala Gallego.

Se la conoce popularmente como Cofradía California, apelativo cuyo origen tiene varias conjeturas. Unos apuntan a que se debió a unos marineros que se incorporaron en los primeros años tras enriquecerse en Nueva California, pero otros señalan que hasta el siglo XIX no aparece la palabra californios en documentos.

El Cristo del Prendimiento y la Virgen del Primer Dolor (este año lucirá recién restaurada) son las imágenes titulares de un colectivo procesionista que abarca a 16 agrupaciones y que tiene dos capillas en la iglesia de Santa María, en una calle de Aire donde también tiene sus dos sedes principales.

El escultor murciano Francisco Salzillo fue el principal autor de la antigua imaginería, mientras que en el siglo XX se incorporaron otros grandes artistas, como José Capuz, Coullaut-Valera, Roque López, Carlos Flotats, Efraim Gómez, González Moreno, García Mengual, Manuel Feria, Suso de Marcos, Juan Abascal y José Hernández Navarro.

Cristo de los Mineros saliendo de Santa María. / Karma21

Procesiones

En sus primeros años se encargaba de organizar la procesión del Prendimiento, la cual integraban ocho pasos con imágenes de Salzillo para representar la detención, la tortura y la condena de Jesús. No varió la composición del cortejo hasta que en 1883 se incorporó la Santa Cena. En el siglo XX se amplió abarcando la representación de Jesús desde el inicio de su vida pública hasta el violento proceso hacia su muerte, convirtiéndose en la cofradía que más días está presente en las calles cartageneras cada Semana Santa con cinco desfiles, pues a la procesión original se suman la del ‘Cristo de la Misericordia y María del Rosario’ (Viernes de Dolores desde 1987), la ‘Entrada de Jesús en Jerusalén (Domingo de Ramos desde 1944), el ‘Traslado de los apóstoles’ (Martes Santo) y la ‘Procesión del Silencio y Cristo de los Mineros’ (Jueves Santo desde 1929).

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Desde sus inicios aportó una gran riqueza barroca a las procesiones, teniendo entre sus señas de identidad, además de la calidad artística, una mayor riqueza floral en los tronos que otras hermandades, más potente iluminación y un paso más corto en el andar que los marrajos, con los que también se diferencia por los ‘vivas’ que los portapasos encarnados dedican a sus imágenes y la elevación de las mismas con un sólo brazo en determinados puntos del recorrido.