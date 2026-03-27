Cofradía del Nazareno

Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno es la hermandad pasionaria más antigua de Cartagena. Aunque no se ha localizado aún el documento fundacional, siendo la referencia el contrato fechado en 1641 para la compra del solar sito junto al convento de Santo Domingo.

Sus imágenes titulares son Jesús Nazareno y Virgen de la Soledad. La cofradía tiene el apelativo de marraja por la venta de un tiburón marrajo en la pescadería hace muchos años para sacar fondos con los que costear la salida de las procesiones y está integrada por 18 agrupaciones, siendo la pionera el Sepulcro y Expolio de Jesús, constituida en 1926. Desde su origen tiene capilla propia en Santo Domingo, la cual luce un gran retablo barroco desde 1732. Su actual hermano mayor es Francisco Pagán desde el 4 de julio de 2017.

Procesiones

Fue en 1663 cuando la cofradía recibió el encargo de sacar en el Viernes Santo las procesiones de ‘La calle de la Amargura’ y del ‘Descendimiento y Santo Entierro de Cristo’, las cuales sigue organizando. La primera, conocida por ‘El Encuentro’, se lleva a cabo en una madrugada en la que Cartagena no duerme por la masiva presencia de personas recorriendo sus vías, lo que genera también numerosos locales hosteleros abiertos. A las dos comienza la actividad procesionista con la salida de la Verónica desde Santa María, para poco después hacerlo el Medinaceli desde el campus universitario y el Nazareno desde la Pescadería de Santa Lucía, en cuya cantina es tradicional tomar láguenas y reparos. La Dolorosa (’La Pequeñica’) y San Juan serán los últimos en partir desde la iglesia y el encuentro entre la madre y su hijo será a las cuatro y media en ‘la plaza del Lago’ ante una multitud, que cantará la Salve en ese mágico momento mientras hay suelta de palomas. Después, todos los cortejos se funden en uno sólo con dirección a Santa María.

Tercio de San Juan, con los históricos hachotes de butano, con el trono al fondo. / Karma21

Por la noche es el ‘Santo Entierro’, donde el dolor por la muerte de Cristo se plasma en 12 tronos, de los que la mitad llevan esculturas del valenciano Capuz, siendo los restantes de los imagineros murcianos González Moreno y Hernández Navarro, del catalán García Mengual y del sevillano Juan Abascal. Destacar que la corporación municipal acompaña al Yacente, cuyo avance va envuelto por la música de violinistas en directo. El luto se representa al día siguiente con la ‘Procesión de la Vera Cruz’, estrenada en 1956 y cuyo sentido en la marcha es distinto al resto de desfiles, incorporándose en la calle del Duque el grupo de las ‘Santas mujeres’, que llevan hombros femeninos desde 2002. El resto de tronos corresponden al Cáliz, Sábana Santa con el Santo Sudario, Santo Amor de San Juan (sobre el trono más vanguardista, que creó Arturo Serra en 2009), Cruz Vacía y Soledad de los Pobres, cerrando el piquete de granaderos.

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Antes, el Lunes Santo, tiene lugar el primer desfile marrajo con la Virgen de la Piedad, que en su origen fue una réplica de la Caridad para las procesiones, siendo tal la devoción que levantó que acabó teniendo entidad propia con el matiz de que en su corazón lleva seis puñales en lugar de siete. Después, lo que era un traslado de la imagen acabó siendo una procesión (estrenada en 1930), siendo miles las promesas que la acompañan esa noche. En su ‘caminar’ procesionista, el dolor de María, que lleva en su regazo el cuerpo sin vida de su Jesús, se verá reflejado en el canto de las saetas que le ofrecen los finalistas del concurso que organiza la agrupación de portapasos fechas antes. También serán especiales la llegada ante la Basílica de la Caridad (23.42 horas), donde el trono será elevado ‘al cielo’, y la entrega de las rosas negras (tradición surgida en 1947), sin olvidar la recogida, cuando La Piedad ‘escucha’ la salve que le ofrece uno de los coros más multitudinarios conocidos.